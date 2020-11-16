Михаил Мархель: будем стараться в последнем матче нашей Лиги наций остаться на первом месте

В матче, проходившем на минском «Динамо», подопечные Михаила Мархеля с первых минут взяли инициативу в свои руки: уже на 5-й минуте голом отметился Яблонский. В середине первого тайма «белыя крылы» получили право на угловой, подача которого закончилась удачным касанием Эбонга. Таким образом 2:0, победа нашей команды. Также это первый «сухой» матч за сборную Егора Хаткевича.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Конечно, для нас был очень важен сегодня результат, поэтому мы его добились. Мы очень рады и довольны. Есть, конечно, у нас определенные проблемы. Мы это понимаем, осознаем, поэтому будем стараться в последнем матче нашей Лиги наций добиться максимума, то есть остаться на первом месте.

В другом матче квартета сборная Казахстана не сумела совладать с гостями из Албании, как итог – счет в матче 3:1 в пользу балканцев. Судьба первого места в группе решится 18 ноября в матче с Албанией. Белорусам достаточно сыграть вничью.