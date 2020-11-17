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Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»

17 ноября 2020 19:58
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Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм.

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Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»-1

Велогонщикам на треке необходим специальный комплекс. В Минске такой есть, и свою состоятельность он уже доказал, приняв чемпионат мира и этапы Кубка мира.

Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»-4

Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»-6

Тренируется здесь и Евгений Королек, который всего пару дней назад завоевал серебро чемпионата Европы в олимпийской дисциплине – омниуме. Двукратный чемпион мира в скрэтче уверяет: к трековым гонкам можно полноценно готовиться в Беларуси.

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Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»-9

Евгений Королек, двукратный чемпион мира по велоспорту (трек):
В плане трековой подготовки более чем достаточно, у нас замечательный велодром и созданы все условия. Закончился сезон буквально позавчера на чемпионате Европы. Сейчас такой небольшой перерыв, восстановительный период, недели две. Потом начнется заново подготовка, возможно, базовая: ОФП, бассейн, какая-то силовая работа. В январе, возможно, уже будет выезд за границу.

# Белорусские спортсмены # Евгений Королек # Фотофакт

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