Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»

Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм. Юрий Моисевич о подготовке к Олимпийским играм: «Сильно жаловаться нам не стоит»

Велогонщикам на треке необходим специальный комплекс. В Минске такой есть, и свою состоятельность он уже доказал, приняв чемпионат мира и этапы Кубка мира.

Тренируется здесь и Евгений Королек, который всего пару дней назад завоевал серебро чемпионата Европы в олимпийской дисциплине – омниуме. Двукратный чемпион мира в скрэтче уверяет: к трековым гонкам можно полноценно готовиться в Беларуси. Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?