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Борис Коляда о победе «Минчанки-2» над сборной 2004 года рождения: задача ставилась больше. Не испугались, хорошо вышли

16 ноября 2020 19:24
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Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу 15 ноября «Минчанка-2» на своей площадке принимала сборную 2004 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из-за переноса матчей Молодежной лиги России долгое время подопечные Бориса Коляды находились без игровой практики, так как расписание чемпионата Беларуси было подстроено под российский турнир.

Борис Коляда о победе «Минчанки-2» над сборной 2004 года рождения: задача ставилась больше. Не испугались, хорошо вышли-1

Однако этот факт нисколько минчанкам не помешал. Если в первой партии хозяйки еще почувствовали сопротивление – 25:23, то в двух других сетах победили куда более уверенно – 25:17 и 25:15.

Благодаря этой победе «Минчанка-2» поднимается на третье место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков.

На один пункт больше у «Прибужья», а лидирует «Жемчужина Полесья» – 14 баллов.

Борис Коляда о победе «Минчанки-2» над сборной 2004 года рождения: задача ставилась больше. Не испугались, хорошо вышли-4

Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:
Задача немножко ставилась больше на эту игру. Хотелось бы разнообразнее и комбинационнее это сделать. Но победили. Команда дала хорошую подачку, качественно сыграли на блоке.

Можно сказать и о молодых игроках, которые вышли на площадку. Достаточно уверенно вышла Полина Куликова, забила.

От остальных, в общем-то, ожидаемые результаты. А вот эти молодые не испугались, хорошо вышли. Все здорово!

Борис Коляда о победе «Минчанки-2» над сборной 2004 года рождения: задача ставилась больше. Не испугались, хорошо вышли-7

17 ноября «Минчанка-2» отправится в Нижний Новгород на тур Молодежной лиги России. В этом отрезке подопечным Бориса Коляды предстоит сыграть сразу восемь матчей.

# Волейбол # Борис Коляда # Полина Куликова # Фотофакт

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