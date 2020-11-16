Борис Коляда о победе «Минчанки-2» над сборной 2004 года рождения: задача ставилась больше. Не испугались, хорошо вышли

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу 15 ноября «Минчанка-2» на своей площадке принимала сборную 2004 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из-за переноса матчей Молодежной лиги России долгое время подопечные Бориса Коляды находились без игровой практики, так как расписание чемпионата Беларуси было подстроено под российский турнир.

Однако этот факт нисколько минчанкам не помешал. Если в первой партии хозяйки еще почувствовали сопротивление – 25:23, то в двух других сетах победили куда более уверенно – 25:17 и 25:15. Благодаря этой победе «Минчанка-2» поднимается на третье место в турнирной таблице, в активе команды 12 очков. На один пункт больше у «Прибужья», а лидирует «Жемчужина Полесья» – 14 баллов.

Борис Коляда, главный тренер ВК «Минчанка-2»:

Задача немножко ставилась больше на эту игру. Хотелось бы разнообразнее и комбинационнее это сделать. Но победили. Команда дала хорошую подачку, качественно сыграли на блоке. Можно сказать и о молодых игроках, которые вышли на площадку. Достаточно уверенно вышла Полина Куликова, забила. От остальных, в общем-то, ожидаемые результаты. А вот эти молодые не испугались, хорошо вышли. Все здорово!