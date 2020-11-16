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Минское «Динамо» в первый раз на выезде обыграло «Барыс»

16 ноября 2020 14:56
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Новости Беларуси. Столичное «Динамо» продолжает радовать болельщиков победами. На этот раз повержен казахстанский «Барыс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеисты из Минска заявили о своих притязаниях на этот матч еще в первом периоде: дубль с разницей в 2 минуты оформил Брэндон Козун. Во втором отрезке к голевому пиршеству он же подключил и Егора Шаранговича. К финальной трети хозяева попытались взять себя в руки и организовали шайбу, но динамовцы встречу упускать не собирались и подвели черту под этим поединком голом Воронина за 3 минуты до сирены.

Минское «Динамо» в первый раз на выезде обыграло «Барыс»-1

4:1, «Динамо» впервые с 2015 года победило «Барыс» на выезде.

Таким образом «бело-синие» завершили свое дальневосточное турне. Следующий матч запланирован на 19 ноября в Минске, соперник – «Сочи».

# Хоккей Беларуси # Брэндон Козун # Егор Шарангович # Кирилл Воронин # Фотофакт

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