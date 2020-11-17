Юрий Моисевич о подготовке к Олимпийским играм: «Сильно жаловаться нам не стоит»

Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм. Можно ли полноценно готовиться в Беларуси и какие сложности вносит в тренировочный процесс пандемия – узнавала Ирина Петыш.

Ирина Петыш, корреспондент:

Обсудить подготовку к Олимпийским играм собрались представители 37 федераций. Виды спорта разные, но цель одна: качественно подготовиться к играм. Евгений Королёк о тренировках спортсменов в Беларуси: «В плане трековой подготовки более чем достаточно»

В 2020 году сделать это сложнее: отмена крупнейших международных турниров и порой невозможность выехать на заграничный сбор. Тем не менее, к главному старту уже не четырех-, а пятилетия команды готовятся вовсю. Дома. Королева спорта не жалуется: легкая атлетика, как и футбол, пройдет в любую погоду, а потому вариантов для тренировок у команды достаточно. Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?