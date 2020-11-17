Юрий Моисевич о подготовке к Олимпийским играм: «Сильно жаловаться нам не стоит»
Новости Беларуси. Подготовка к главным играм четырехлетия продолжается, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание, в ходе которого представители НОКа, Министерства спорта и туризма и национальных команд обсуждали подготовку к Олимпийским играм.
Можно ли полноценно готовиться в Беларуси и какие сложности вносит в тренировочный процесс пандемия – узнавала Ирина Петыш.
Ирина Петыш, корреспондент:
Обсудить подготовку к Олимпийским играм собрались представители 37 федераций. Виды спорта разные, но цель одна: качественно подготовиться к играм.
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В 2020 году сделать это сложнее: отмена крупнейших международных турниров и порой невозможность выехать на заграничный сбор. Тем не менее, к главному старту уже не четырех-, а пятилетия команды готовятся вовсю. Дома. Королева спорта не жалуется: легкая атлетика, как и футбол, пройдет в любую погоду, а потому вариантов для тренировок у команды достаточно.
Белорусские пловцы обновляют рекорды. Как тренируются спортсмены во время пандемии?
Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
Мы можем тренироваться как на природе, на открытом воздухе, так и есть спортивные манежи. Сильно жаловаться нам не стоит, потому что у нас в Беларуси пять центров по легкой атлетике: три находятся в областях и два центра республиканских в городе Минске. Что такое центр? Это свои базы, стадионы, манежи, тренерский коллектив, это условия проживания, восстановления, питания.