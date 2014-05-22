Беларусь-Швеция. Беларусь проиграла в четвертьфинале ЧМ, но заставила собой гордиться. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. Беларусь-Швеция. 2:3. Сегодня вечером, без преувеличения, вся Беларусь с замиранием сердец смотрела этот матч. И у наших парней хватило сил, чтобы показать потрясающую игру с действующими чемпионами.

Дмитрий Руто, корреспондент ctv.by с Минск-Арены:

Вот и все. Чемпионат мира по хоккею для сборной Беларуси окончен. К сожалению. Наши игроки отныне могут наблюдать за перипетиями турнира или с трибун, или по телевизорам. А шансы продлить сказку у подопечных Глена Хэнлона были.

Букмекеры в матче Беларусь – Швеция ставили на скандинавов.

А вот судя по комментариям в Интернете, болельщики верили в победу белорусской дружины. Тем более, повод был: в четвертьфинале Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити наша сборная обыграла Швецию. Пользователи социальных сетей и накануне, и во время сегодняшней игры, публиковали посты с подобным содержанием: У нас есть традиция раз в 12 лет побеждать шведов.

Тогда, 12 лет назад, исход встречи белорусов со шведами назвали сенсационным. Не преминули сказать и о магии цифр: 20.02.2002. И у белорусов нашлись силы, чтобы уже в 2014 году дома, под крики родных болельщиков, показать потрясающую игру.

Во втором четвертьфинальном поединке на «Минск-Арене» безусловными фаворитами считалась команда Швеции.

И дружина Пара Мартса принялась это доказывать уже с первых минут, раз за разом создавая опасность у владений Лаланда. Чего только стоит попадание в штангу уже на третьей минуте.

Наши ребята никак не могли создать что-то стоящее на противоположной половине площадки. Шведы же, что в большинстве, что в равных составах, выглядели на голову сильнее. И, как и следовало ожидать, уже в первом периоде капитулировал страж белорусских ворот.

После грамотной игры на добивание в исполнении Никласа Даниэльссона (при игре в большинстве) трибуны пришли в уныние. 0:1. К сожалению, не в нашу пользу.

Но в дальнейшем Лаланд демонстрировал отменное мастерство на последнем рубеже, не раз спасая свою команду. Правда, нападающие подводили. Шайбы в ворота Андерса Нилссона в первом периоде так и не залетели. К счастью, и наши остались на замке. Надежды на благоприятное развитие встречи перенеслись во вторую треть матча.

Начало периода вселило еще больше оптимизма в сердца болельщиков. За первые пять минут зрители вскакивали со своих мест около десятка раз.

«Беларусь! Беларусь!» прокатилось по трибунам. И эти слова лучше всех услышал экс-канадец, ныне игрок сборной Беларуси, Джэфф Платт. Именно он завершил образцовую контратаку отменным броском по воротам шведского голкипера. 1:1.

После этого скандинавы немного сникли, а инициатива практически полностью перешла к белорусским хоккеистам. И гонимая 14 598 зрителями, дружина Глена Хэнлона полетела вперед, заставляя трудиться Нилссона.

Но и шведы не отсиживались в обороне. Лаланд не был сторонним наблюдателем, приводя в восторг болельщиков своими шикарными сэйвами.

Нападающие поняли, что негоже отставать от партнера по команде, и на 35-й минуте поединка повергли в уныние уже шведских болельщиков.

28-летний Алексей Ефименко вывел сборную Беларуси вперед – 2:1.

Дмитрий Руто, корреспондент ctv.by с Минск-Арены:

Все мы верили, что, несмотря на отсутствие из-за травмы лидера команды Михаила Грабовского, вратаря Виталия Коваля, белорусы смогут пробиться в полуфинал. Нашим козырем в этом поединке мог считаться и лучший голкипер турнира Кевин Лаланд. Кто-то связывал определенные надежды и с судившим встречу россиянином Вячеславом Булановым. Но не получилось ни того, ни другого, не третьего.

А почему не повторить сенсацию Солт-Лейк-Сити? Тем более хоккеисты в красной форме начали демонстрировать просто феноменальную игру. Но за 2,5 минуты до второго перерыва спуститься с небес на землю белорусских болельщиков заставил Йимми Эрикссон. 2:2. Вся надежда на третий период.

В перерыве снова вспомнилась Олимпиада-2002. В пресс-ложе был замечен злой гений шведской дружины того времени Владимир Копать. Может, стоило ему выйти на лед?

Но у нас сейчас не менее сильная команда, чем 12 лет назад. Без сомнения, каждый на трибуне и у телевизоров до конца верил в успех парней Глена Хэнлона.

Шквал атак обрушился на шведские ворота с началом заключительного отрезка матча. К сожалению, блицкриг белорусской сборной не удался. Постепенно скандинавы пришли в себя и игра приобрела равный характер.

Но на 53-й минуте шведский защитник потерял шайбу вблизи своих ворот, ее перехватил Алексей Калюжный и был не по правилам остановлен скандинавом. Буллит! Реальный шанс выйти вперед. Сам пострадавший поехал исполнять штрафной бросок (трибуны наблюдали за этим стоя), но, к сожалению, на высоте оказался Нилссон.

А через минуту сработало золотое правило: «Не забиваешь ты – забивают тебе». Тот самый защитник, Маттиас Экхольм (именно он сфолил на Калюжном), легко объехал белорусские ворота и отправил шайбу в пустой угол. 3:2. До конца матча – чуть больше 6 минут.

В оставшееся время белорусы имели шанс сравнять счет, но или шайба банально не шла в ворота, или шведский голкипер действовал уверенно. И даже замена Кевина Лаланда на шестого полевого игрока не помогла.

Да, мы проиграли, но в белорусских хоккеистов точно никто не сможет бросить камень.

Они сражались как львы, боролись на каждом миллиметре льда и подарили своим болельщикам настоящий праздник. Аплодисменты болельщиков говорят о многом. Выступление команды Глена Хэнлона на домашнем турнире можно по праву назвать сказкой. Жаль, что без продолжения.

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Беларусь - Швеция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Белорусские болельщики в предвкушении 4-го четвертьфинала. Через 10 минут белорусы начнут матч со шведами на «Минск-Арене»!

Ворота белорусов будет сегодня защищать Кевин Лаланд, голкипер шведов - Андерс Нильссон.

Выходят команды на лёд. Четвертьфинал: Беларусь - Швеция!

Беларусь - Швеция, 1-ый период, старт!

С атаки начинают игру шведы.

Опасный момент у ворот белорусов, но в штангу попадает шайба.

Под крики «Беларусь-Беларусь!» атакуют шведы.

В большинстве играют белорусы: Эрикссон отправляется на скамейку.

Отстояли белорусы меньшинство, в равных составах играют команды. И половина периода позади.

4 броска по воротам выполнили шведы, пока 2 на счету белорусов.

Опасный момент у ворот шведов организовали белорусы, но в игре шайба.

2 минуты в большинстве играют шведы.

Засели в зоне белорусов шведы, но пока держится Лаланд. 0-0.

Гооооол! Мало радости для белорусских болельщиков: вперёд вышли шведы.

Реализовали большинство скандинавы, Никлас Даниэльссон открыл счёт.

5 минут 1-го периода осталось отыграть белорусам. Пока уступают они: 0-1.

10 бросков по воротам сделали шведы, у белорусов пока только 2.

«Беларусь-Беларусь!», - скандируют трибуны. Срочно нужно отыгрываться нашим хоккеистам.

Минута до 1-ой сирены.

Перерыв. 0-1 уступают белорусы.

4 минуты штрафа в 1-ом периоде отсидели белорусы, 2 минуты у шведов.

2-ой период, старт! Надеемся, поправят игру белорусы.

Удаление получает Маттиас Экхольм, 2 минуты будут в большинстве играть белорусы.

Не реализовали большинство белорусы: в равных составах играют команды.

Активнее заиграли белорусы, но поразить ворота шведов пока не сумели.

Гоооол!!! Отыгрывают шайбу белорусы!!!

Организовали контратаку белорусы, Платт забивает.

Половина периода позади. 1-1 на табло.

Удаление в составе Беларуси, Олег Евенко отдыхает 2 минуты.

Атакует ворота белорусов Класен, но ловит шайбу Лаланд.

Просвистела шайба мимо ворот белорусов. Ещё минуту играть в меньшинстве.

В равных составах играют команды. Отстояли меньшинство!

Гооооол!! 2-1, впереди Беларусь!!

Алексей Ефименко забил 2-ой гол в ворота шведов.

На 2-хминутный штраф отправляется Китаров, в меньшинстве играют белорусы.

Гооол! Сравнивают счёт шведы: 2-2.

Магнус Нюгрен забивает шайбу в ворота белорусов. 2-2.

В равных составах играют команды.

Перерыв отправляются хоккеисты. Куда активнее заиграли белорусы, 2-2 на табло.

7 минут отыграли команды, 2-2 на табло.

2 минуты штрафа получает Андерсен. В большинстве играют белорусы!

Половину периода отыграли соперники, а на табло 2-2.

В равных составах играют. Не реализовали большинство белорусы.

1 на 1 выходит Калюжный к воротам шведов. Буллит.

Не смог забить буллит Калюжный. Такой момент упустил!

Гоол! Забивают шведы: 3-2 ведут они в матче.

Маттиас Экхольм выводит скандинанов вперёд в матче против белорусов.

Но ещё больше 5-ти минут играть командам. Есть шанс у наших хоккеистов.

3,5 минуты играть ещё командам в 3-ем периоде.

Атакует ворота Нильссона Костицын, но отбивает шайбу голкипер шведов.

Последняя минута в 3-ем периоде. Меняют вратаря белорусы: 6 полевых на льду.

За 7,8 секунды до конца периода берут белорусы таймаут.

Финальная сирена звучит. В полуфинал выходят шведы.

К сожалению болельщиков, не смогли прыгнуть выше головы белорусы. Но отчаянно боролись они с именитыми шведами.

Теперь в полуфинале шведы сыграют с россиянами.

Равную игру показали команды. 25 бросков выполнили шведы, 23 - белорусы. 6 минут штрафа у Швеции, 8 отсидели белорусы.

Завершим на этом нашу хоккейную трансляцию. Поздравляем победителей и ждём полуфиналы!

Полуфинальные поединки состоятся 24 мая на «Минск-Арене» и начнутся в 14.45 и 18.45. За путевку в решающий матч чемпионата мира по хоккею Финляндия поспорит с Чехией, а Россия – со Швецией.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор: На сайте Международной федерации хоккея практически каждые два дня появляется шутливый рейтинг всех сборных и предпосылается с юмором комментарий, якобы слова от этих сборных. Беларусь: «Швеция? Четвертьфинал? Подать нам сейчас же Томми Сало». Швеция: «Беларусь? Спокойствие, только спокойствие. Дело то житейское». Читать далее.

Владимир Копать, игрок команды Беларуси по хоккею на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити: Перед игрой шансы всегда 50 на 50. И кто выйдет победителем тяжело предсказать. Тем более со сборной Швеции наша сборная играет всегда удачно, всегда напряженные матчи. Читать далее.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной команды Беларуси по хоккею: Что касается соперника, знаем его очень хорошо. Это действующий чемпион мира, они играют в быстрый хоккей. Но я хочу, как обычно сказать, что мы уважаем всех соперников, но никого не боимся. Читать далее.



У шведов настрой на игру серьезный. Уж кто-кто, а они-то знают: в матче с белорусами можно ждать сюрпризов. Читать далее.



У нашего Кевина Лаланда лучший процент непробиваемости по итогам предварительного раунда. Читать далее.



В 2002 году Беларусь одержала сенсационную победу над Швецией. Знаете ли вы о ней? Сможем ли повторить тот успех? Глен Хэнлон: Мне этот вопрос задавали приблизительно 50 раз с 2005 года. Могу только припомнить, что игра была замечательная, это важный момент для Копатя и Крикунова. Читать далее.



Вратарь сборной Беларуси Виталий Коваль был заменен после столкновения с Евгением Малкиным. Читать далее.

Матч Россия – Беларусь установил новый рекорд посещаемости турнира – 14 679 зрителей. Читать далее.

Люди, без которых бы не состоялся ЧМ по хоккею в Минске, тим-хосты, в программе «Утро». Читать далее.