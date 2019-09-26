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Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

26 сентября 2019 21:34
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Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об общем уровне волейболисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»-1

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»-3

В новый сезон девушки вступают обновленным составом. Анжелика Борисевич вернулась после сезона в Италии, из декрета вышла Надежда Владыко. Наконец удалось привлечь в команду и представительницу пляжного волейбола – Викторию Секретову.

Есть и две легионерки из России – Наталья Думчева и Ольга Богданова. Этот сезон девушки начали без спаррингов по причине занятости отдельных спортсменок в нацсборной. Однако показательным стал предварительный этап Кубка России.

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»-6

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:
Игра показала, что мы находимся на уровне сильнее Высшей лиги «А», которую мы обыграли – и одну, и вторую, и третью команду. Мы уступили командам Суперлиги. Чаша весов могли быть и на одной, и на другой стороне.

Я считаю, что мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам. Есть очень большое поле маневрировать игроками.

Впереди у девушек три международных турнира: полуфинал Кубка России, матчи российской Суперлиги, а также поединки в Кубке ЕКВ.

Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»-9

# Волейбол # Виктор Гончаров # Фотофакт

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