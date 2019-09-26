Виктор Гончаров о новом сезоне ВК «Минчанка»: «Мы укрепились процентов на 90-95 по игрокам»

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» выросла! И эти слова главного тренера команды Виктора Гончарова не только о росте спортсменок в передней линии, но и об общем уровне волейболисток, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В новый сезон девушки вступают обновленным составом. Анжелика Борисевич вернулась после сезона в Италии, из декрета вышла Надежда Владыко. Наконец удалось привлечь в команду и представительницу пляжного волейбола – Викторию Секретову. Есть и две легионерки из России – Наталья Думчева и Ольга Богданова. Этот сезон девушки начали без спаррингов по причине занятости отдельных спортсменок в нацсборной. Однако показательным стал предварительный этап Кубка России.