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В Латвии инфраструктура к ЧМ по хоккею оказалась не готова

14 апреля 2021 16:51
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В Латвии инфраструктура к чемпионату мира оказалась не готова. Об этом заявили в местной федерации хоккея. Пока в экстренном порядке готовят все необходимые спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии инфраструктура к ЧМ по хоккею оказалась не готова-1

Однако до сих пор не были сданы в эксплуатацию две хоккейные арены из трех. К слову, завершить строительство должны были еще в середине марта. Кроме того, стало известно, что власти Латвии не побеспокоились о вакцинации от коронавируса для хоккеистов.

В Латвии инфраструктура к ЧМ по хоккею оказалась не готова-4

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# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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