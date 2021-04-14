В Латвии инфраструктура к ЧМ по хоккею оказалась не готова

В Латвии инфраструктура к чемпионату мира оказалась не готова. Об этом заявили в местной федерации хоккея. Пока в экстренном порядке готовят все необходимые спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Латвии инфраструктура к чемпионату мира оказалась не готова. Об этом заявили в местной федерации хоккея. Пока в экстренном порядке готовят все необходимые спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако до сих пор не были сданы в эксплуатацию две хоккейные арены из трех. К слову, завершить строительство должны были еще в середине марта. Кроме того, стало известно, что власти Латвии не побеспокоились о вакцинации от коронавируса для хоккеистов.
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