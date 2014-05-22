Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»: От Беларуси ждем победы, а победа России не удивила совсем. «Горячий лёд» за 22 мая 2014

Новости Беларуси. В эфире программа «Горячий лёд» на СТВ. Гость в студии - Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск».

Сегодня на «Минск-Арене» состоится замечательный четвертьфинальный матч, в котором сборная Беларуси будет играть со сборной Швеции - решающий во многом для нас поединок. 10 раз Белорусы играли со шведами и лишь один раз победили. Зато какой это был матч! Солт-Лейк-Сити, Олимпиада, победа нашей сборной 4-3. О том, чего ждать от сегодняшнего матча - гость программы, гланый тренер сборной и сами игроки.

За счет чего Беларусь сегодня может победить?

Любомир Покович, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Я думаю, что Беларусь может сегодня победить за счет самоотдачи, дисциплины в игре, потому что шведы очень хорошо играют в большинстве. Лучше не удаляться. Больше терпеливости, потому что шведы умеют играть терпеливо в обороне. И чтобы продолжали белорусы забивать так, как в предыдущих играх, потому что у них, что касается успешности бросков, все в очень большом порядке! И что очень важно тоже - поддержка болельщиков!

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси:

Я жду, что на Минск-арене будет отличная атмосфера. У нас много информации о соборной Швеции. Это быстрая, хорошо обученная команда. Но мы сыграем так, как всю неделю играли до этого. Мы уважаем всех, но никого не боимся.

Владимир Денисов, защитник сборной Беларуси:

Просто нужно выходить и стараться играть на победу. Тем более, мы играем у себя дома.

Юаким Эрикссон, вратать сборной Швеции:

Болельщики будут против нас. Приятно играть при переполненных трибунах, но не в этот раз. будет тяжело.

Юэль Лундквист, нпадающий сборной Швеции:

Это техничная, скоростная команда. Белорусы хорошо играют на этом Чемпионате. Не стоит забывать и о факторе болельщиков. Это будет тяжелая игра.