Жюльен Дерозье, нападающий сборной Франции по хоккею: Без сомнения, выход нашей команды в плей-офф – это сенсация

Новости Беларуси. Сборная Франции завершила выступление на чемпионате мира по хоккею в Минске. В четвертьфинале она уступила команде России – 0:3. По окончании поединка нападающий французской дружины Жюльен Дерозье ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Жюльен Дерозье, нападающий сборной Франции по хоккею:

Результат сегодняшней игры считаю справедливым, потому что сборная России изначально была фаворитом матча, она показала хорошую игру, использовала свои шансы.

Выход французской команды в плей-офф чемпионата мира – это сенсация?

Жюльен Дерозье:

Конечно. Мы вышли из группы с очень сильными соперниками, сумели одержать на предварительном этапе четыре победы. И так получилось, что мы снова, как и в 2013 году, встретились с россиянами. К сожалению, победить их, как на прошлом чемпионате мира, нам не удалось. Тем не менее считаю, что мы выступили очень и очень хорошо на этом турнире.

Сборная России может стать чемпионом мира?

Жюльен Дерозье:

Думаю, что да. В ее составе игроки очень приличного уровня, отлично взаимодействуют друг с другом. Так что шансы на «золото» у этой команды большие.

Какая игра получилась самой тяжелой на этом чемпионате мира для французской команды?

Жюльен Дерозье:

Наверное, со сборной Швеции. К тому времени мы обыграли уже Канаду и Словакию и хотели победить в поединке со шведами. Неплохо начали матч, пропустили лишь во второй периоде. И хоть в наши ворота влетело две шайбы, одну мы сумели отыграть и имели шансы даже сравнять счет. Та игра отняла много сил и нервов.

Что скажете насчет самого турнира и его организации?

Жюльен Дерозье:

Это по-настоящему замечательный турнир, организация на высшем уровне. Нам везде и всегда были рады, жили мы в замечательных условиях, тренировались. Так что только положительно могу отзываться о чемпионате мира по хоккею в Минске.