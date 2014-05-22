3:2. Финляндия - Канада 22 мая в 1/4 Чемпионата мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Финляндия - Канада» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Совсем немного осталось до старта 3-го четвертьфинала минского чемпионата. На «Чижовка-Арене» сыграют Финляндия и Канада.

Появляются на льду хоккеисты. Ворота канадцев сегодня защищает Бен Скривенс, голкипер финнов - Пекка Ринне.

Уже 3-ю атаку и 2 небольшие стычки у ворот соперников организовали финны. Правда, счёт пока нулевой.

2 минуты штрафа получает Йори Лехтеря. В большинстве играют канадцы.

Отстояли финны меньшинство: в равных составах играют команды.

В большинстве играют финны: переместились они на половину канадцев.

Гоооол!!! Забивают финны, Олли Палола вывел скандинавов вперёд.

Половина периода позади, финны в счёте ведут: 1-0.

Атакуют финны: то в штангу, то в голкипера попадает шайба.

Отправляется на малый штраф Эрик Хаула, в большинстве играют канадцы.

не реализовывают преимущество североамериканцы, в равных составах играют команды.

4 минуты до конца периода, в миниальным счётом, но уступают Олимпийские чемпионы Сочи.

Поехал на 2-минутный штраф Каралахти, в большинстве канадцы, и менее 3-х минут до конца.

Томми Кивистё схлопотал штраф, завершат в большинстве период канадцы.

Сирена звучит, 1-0, впереди финны.

3 раза играли в большинстве канадцы, но отыграть шайбу Палола не смогли.

Возвращаются на лёд хоккеисты. Стартовал 2-ой период!

Начинают в меньшинстве финны, но в счёте они по-прежнему ведут.

Тем временем белорусские болельщики в предвкушении 4-го четвертьфинала. Через 10 минут белорусы начнут матч со шведами!

В полных составах играют команды. Не получается у канадцев реализовать своё численное преимущество.

Гоооол!! Сравнивают счёт канадцы.

Кайл Туррис восстанавливает равновесие в счёте: 1-1.

Половина периода позади, на табло 1-1.

Сразу несколько опасных моментов организовали белорусы у ворот соперников, но затолкать шайбу не смогли.

Стычка у ворот финнов, в большинстве играют канадцы.

И реализовывают преимущество канадцы: гооол!! 2-1, впереди североамериканцы.

Марк Шайфли вывел канадцев вперёд.

4 на 4 играют команды.

Менее 5-ти минут до окончания периода, 2-1, Канада впереди.

Отправляются на перерыв команды. Канада - Финляндия: 2-1.

У финнов после 2-х периодов 12 минут штрафа, у канадцев в 2 раза меньше - 6.

Возвращаются хоккеисты на лёд, 2-1, канадцы впереди.

3-ий период начали!

Гооол! Сходу забивают финны: 2-2.

Юусо Хиетанен сравнивает счёт в матче. 1 минута понадобилась финнам.

Атакуют канадцы, но в щитки голкипера попадает шайба.

Наконец-то атакуют белорусы, но попадает шайба в щитки голкипера.

Половина периода позади. 2-2 на табло.

Таймаут берут канадцы, 30 секунд у них пересмотреть тактику.

6 минут остаётся сыграть финнам и канадцам в 3-ем периоде.

Гоооол!! Вперёд выходят финны: 3-2.

Пакаринен вывел финнов вперёд.

Звучит финальная сирена! Финляндия выходит в полуфинал: 3-2!

Пакаринен признан игроком матча у финнов.

У канадцев лучшим в матче признан Марк Шайфли. Именно он забил 2-ю шайбу Канады.

38 бросков по воротам выполнили канадцы против 26 у финнов. 6 минут штрафа у Канады, 12 насобирала Финляндия.

Итак, 1-я пара полуфиналистов известна: чехи в субботу сыграют с финнами. Поздравляем команды!