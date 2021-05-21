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В Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси проведёт свой первый матч

21 мая 2021 12:32
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Новости Беларуси. 21 мая в Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Программу соревнований откроют четыре матча, один из них – с участием сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси проведёт свой первый матч-1

На льду олимпийского спортивного центра подопечные Михаила Захарова скрестят клюшки со сборной Словакии. Эта команда на чемпионате мира – одна из самых молодых, средний возраст игроков – 24 года. Среди них два юных дарования 2004 года рождения: защитник Шимон Немец и форвард Юрай Слафковски. Оба считаются топ-проспектами драфта НХЛ-2022.

В Риге стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная Беларуси проведёт свой первый матч-4

Матч Беларусь – Словакия начнется в 20:15. В четвертьфинал из группы выйдут четыре лучшие сборные.

# Хоккей # Михаил Захаров # Шимон Немец # Юрай Слафковски # Фотофакт

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