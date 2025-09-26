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В Кишинёве прошёл митинг за честные выборы в парламент Молдовы

26 сентября 2025 07:07
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В Кишиневе прошел митинг за честные выборы в парламент Молдовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кишинёве прошёл митинг за честные выборы в парламент Молдовы-2

На акцию, организованную оппозицией, вышли более 5 тысяч человек. Они потребовали прекратить репрессии в отношении тех, кто недоволен нынешней властью. И перестать заводить уголовные дела против независимых кандидатов в депутаты. Кроме того, митингующие выступили за право всех граждан участвовать в голосовании 28 сентября, независимо от того, где они проживают или находятся.

Польские депутаты потребовали от Туска отчёт об убытках в связи с закрытием границы с Беларусью.

# Протесты

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