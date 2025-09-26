В Кишинёве прошёл митинг за честные выборы в парламент Молдовы

В Кишиневе прошел митинг за честные выборы в парламент Молдовы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акцию, организованную оппозицией, вышли более 5 тысяч человек. Они потребовали прекратить репрессии в отношении тех, кто недоволен нынешней властью. И перестать заводить уголовные дела против независимых кандидатов в депутаты. Кроме того, митингующие выступили за право всех граждан участвовать в голосовании 28 сентября, независимо от того, где они проживают или находятся.