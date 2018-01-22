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ХК «Динамо», проиграв «Адмиралу», потерял шансы на плей-офф

22 января 2018 20:11
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Новости Беларуси. Плей-офф не будет: минское «Динамо» лишилось даже теоретических шансов на попадание в нокаут-раунд КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Приговор «зубрам» подписал «Адмирал» из Владивостока,

с которым наш клуб встречался 22 января на домашнем льду. Хотя по ходу поединка ситуация складывалась для команды Горди Дуайера вполне оптимистично – во втором периоде хозяева дважды забросили в большинстве. Свою голевую копилку пополнили Шарль Лингле и Джастин Фонтейн. Последний, кстати, отличился в третьем матче кряду.

Но еще до перерыва клуб с Дальнего Востока успел отквитать одну шайбу – защитник Иван Мищенко классно попал в девятку. В начале третьего отрезка он же сделал счет равным, 2:2. Дело было при игре «Адмирала» в большинстве.

Под конец периода Дуайер пошел ва-банк и заменил вратаря шестым полевым,

дабы зацепить победу в основное время. Вместо этого динамовцы получили гол в пустые ворота от Кирилла Воронина и распрощались с мечтой о плей-офф. Впереди у «бело-синих» еще три игры «регулярки», найти мотивацию на которые «зубрам» будет крайне непросто.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Шарль Лингле # Джастин Фонтейн # Кирилл Воронин # Иван Мищенко

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