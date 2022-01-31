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Азаренко вернулась в топ-20 лучших теннисисток планеты

31 января 2022 15:19
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вернулась в 20-ку лучших теннисисток планеты. Случилось это благодаря успешному выступлению на первом в сезоне Большом шлеме – открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Азаренко вернулась в топ-20 лучших теннисисток планеты-1

Наша спортсменка дошла до 1/8 финала, что позволило добавить в личную копилку значительное количество зачетных очков. Отныне белоруска – 18-я ракетка планеты. Ну а лучшей из наших остается Арина Соболенко. Она также продержалась до четвертого круга и сохранила вторую позицию в генеральной классификации. А вне конкуренции победительница Australian Open Эшли Барти. Что касается мужского рейтинга, то сильнейшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он идет 48-м. Егор Герасимов располагается на 104-м месте. Возглавляет рейтинг Новак Джокович. Победитель открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль замыкает топ-5.  

# Теннис # Рафаэль Надаль # Виктория Азаренко # Эшли Барти # Арина Соболенко # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Новак Джокович # Фотофакт

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