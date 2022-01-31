Азаренко вернулась в топ-20 лучших теннисисток планеты

Наша спортсменка дошла до 1/8 финала, что позволило добавить в личную копилку значительное количество зачетных очков. Отныне белоруска – 18-я ракетка планеты. Ну а лучшей из наших остается Арина Соболенко. Она также продержалась до четвертого круга и сохранила вторую позицию в генеральной классификации. А вне конкуренции победительница Australian Open Эшли Барти. Что касается мужского рейтинга, то сильнейшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он идет 48-м. Егор Герасимов располагается на 104-м месте. Возглавляет рейтинг Новак Джокович. Победитель открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль замыкает топ-5.