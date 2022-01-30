Один из олимпийских чемпионов получил свою медаль через 50 лет. Факты об Олимпиаде, которые вы не знали

В программе Пекина-2022 будет семь новых дисциплин, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике. Юлия Силипицкая, СТВ:

Кстати, именно там мы ожидаем белорусский прорыв, в прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кросс. Как мы уже говорили ранее, Пекин – единственный город, который получал право принять и летнюю, и зимнюю Олимпиады. А знаете ли вы, что зимние Олимпийские игры никогда не проводились в Южном полушарии Земли.

На первых Играх в Шамони в 1924 году соревновались в общей сложности всего 258 спортсменов из 16 стран. Талисман Пекина-2022 – мишка-панда Бинь Дуньдунь. Олимпий факел в этом году также имеет свое название – «фэй ян», летящий.

Юлия Силипицкая:

Кстати, самым возрастным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр считается Андерс Хауген, его дисциплина – прыжки с трамплина. Он выступал в 1924 году, но не мог получить бронзовую медаль целых 50 лет из-за ошибки в подсчетах баллов. Так что когда награда нашла своего героя, ему было 86 лет.

Когда фристайл впервые появился в олимпийской программе на Играх-1992, его называли «хот-доггинг». И еще очень интересный факт, на Олимпиаде в том же 1924 году прародитель биатлона значится под другим названием. Изначально этот вид спорта назывался «военный патруль» и включал в себя гонку на лыжах, стрельбу из винтовки и лыжный альпинизм. В 1972 году зимнюю Олимпиаду принимала Япония, и на репетиции открытия мультифорума выяснилось, что олимпийский флаг имеет нюансы, порядок расположения цветных колец был перепутан и висел уже как 20 лет.

Юлия Силипицкая:

Эстафета олимпийского огня в 2014 году стала самой долгой в истории Игр. Она началась 7 октября 2013 го­­да в Москве, а закончилась 7 февраля 2014 года в Сочи.