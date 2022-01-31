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Белорусские стрелки завоевали 12 медалей на международном турнире в Эстонии

31 января 2022 14:53
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Новости Беларуси. Белорусские стрелки сверхудачно выступили на международном турнире в Эстонии. Под руководством нового главного тренера Виктории Чайки наши спортсмены выиграли 12 медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сразу 5 из них оказались наивысшей пробы.  

Белорусские стрелки завоевали 12 медалей на международном турнире в Эстонии-1

Также в копилке есть 4 серебряные награды и три бронзы. Следует отметить, что старт выдался достаточно представительным. Участвовали команды из 10 стран и набралось более 200 претендентов на пьедестал. Тренерский штаб рассматривал этот турнир как этап подготовки к чемпионату Европы.  

# Спортивные соревнования # Виктория Чайка # Фотофакт

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