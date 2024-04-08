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Белорусские вольники отобрались на Игры в Париже

08 апреля 2024 13:44
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Олимпийские лицензии выиграли и наши борцы вольного стиля. На главный старт четырехлетия отобрались четыре спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские вольники отобрались на Игры в Париже-1

Это Арыйан Тютрин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Таким образом, у представителей борьбы стало семь заветных квитков. Всего у белорусов 16 подтвержденных олимпийских лицензий.

Белорусские вольники отобрались на Игры в Париже-4

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной сборной Беларуси по борьбе:
На такой результат мы рассчитываем всегда. Всегда хотим больше. Но были приятно удивлены мужской командой. Когда увидели жребий, было понятно, что как минимум две лицензии должны быть у нас.

# Спортивные соревнования # Арыйан Тютрин # Магомедхабиб Кадимагомедов # Александр Гуштын # Денис Хроменков

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