Белорусские вольники отобрались на Игры в Париже

Это Арыйан Тютрин, Магомедхабиб Кадимагомедов, Александр Гуштын и Денис Хроменков. Таким образом, у представителей борьбы стало семь заветных квитков. Всего у белорусов 16 подтвержденных олимпийских лицензий.

Василиса Марзалюк, старший тренер национальной сборной Беларуси по борьбе:

На такой результат мы рассчитываем всегда. Всегда хотим больше. Но были приятно удивлены мужской командой. Когда увидели жребий, было понятно, что как минимум две лицензии должны быть у нас.