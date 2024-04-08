Алексей Протас забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

Алексей Протас наконец-то прервал безголевое молчание в Национальной хоккейной лиге. Этой ночью белорус забросил шестую шайбу в сезоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш форвард сделал счет 2:1 в пользу «Вашингтона». Увы, но «столичники» все равно уступили в овертайме «Оттаве» – 2:3. Уроженец Витебска провел на льду 15 минут 40 секунд, совершил два перехвата и заработал полезность +1. В чемпионате у Протаса 29 бомбардирских баллов.