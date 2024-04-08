Евгений Тихонцов выиграл квалификационный турнир по тяжёлой атлетике

Евгений Тихонцов выиграл олимпийский квалификационный турнир по тяжелой атлетике в группе В, соревнования проходят в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке белорус результативно использовал две попытки. Лучшей оказалась на 183 килограмма. Во втором упражнении нашему богатырю покорилась штанга весом 217 килограммов. Общий результат – 400.

Другой наш земляк с суммой 382 килограмма стал пятым. Окончательные места будут определены после состязаний в группе А. Однако Тихонцов практически обеспечил олимпийскую лицензию. Победителем Кубка мира стал китаец Ли Хуанхуа. В заключительный день турнира, 11 апреля, за награды поспорит наш супертяж Эдуард Зезюлин. Накануне пропуском в Париж обзавелась Сюзанна Володько.