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Азаренко обыграла Соболенко на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке

04 сентября 2020 08:12
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко одержала победу над Ариной Соболенко в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису. Счет в двух сетах составил 6:1, 6:3 в пользу экс-первой ракетки мира.

Азаренко обыграла Соболенко на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке-1

Фото: vk.com/vika_azarenka

На протяжении матча теннисистка совершила в три раза меньше ошибок, чем ее соперница. По виннерсам вперед вышла Соболенко – 15:11. Но несмотря на напряженную борьбу, ей не удалось обойти Азаренко.

В 1/16 финала US Open Виктория Азаренко будет играть против победительницы встречи между полькой Игой Швёнтек и американской теннисисткой Сачие Викери.

Азаренко обыграла Соболенко на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке-4

Фото: vk.com/aryna_sabalenka

Арина Соболенко – 11-я ракетка мира. Это одна из самых сильных соперниц, которую Азаренко обыграла за последние полтора года. С 2016-го это самая длинная беспроигрышная серия для обладательницы двух «Больших шлемов».

В марте этого года Арина Соболенко была номинирована на звание «Лучшей теннисистки февраля» (подробности здесь).

Напомним, что сегодня вечером состоится матч 1/16 финала между белоруской Александрой Саснович и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Сачие Викери # Александра Саснович # Юлия Путинцева # Фотофакт

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