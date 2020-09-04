Азаренко обыграла Соболенко на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке

Новости Беларуси. Виктория Азаренко одержала победу над Ариной Соболенко в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису. Счет в двух сетах составил 6:1, 6:3 в пользу экс-первой ракетки мира.
Новости Беларуси. Виктория Азаренко одержала победу над Ариной Соболенко в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису. Счет в двух сетах составил 6:1, 6:3 в пользу экс-первой ракетки мира.
Фото: vk.com/vika_azarenka
На протяжении матча теннисистка совершила в три раза меньше ошибок, чем ее соперница. По виннерсам вперед вышла Соболенко – 15:11. Но несмотря на напряженную борьбу, ей не удалось обойти Азаренко.
В 1/16 финала US Open Виктория Азаренко будет играть против победительницы встречи между полькой Игой Швёнтек и американской теннисисткой Сачие Викери.
Фото: vk.com/aryna_sabalenka
Арина Соболенко – 11-я ракетка мира. Это одна из самых сильных соперниц, которую Азаренко обыграла за последние полтора года. С 2016-го это самая длинная беспроигрышная серия для обладательницы двух «Больших шлемов».
В марте этого года Арина Соболенко была номинирована на звание «Лучшей теннисистки февраля» (подробности здесь).
Напомним, что сегодня вечером состоится матч 1/16 финала между белоруской Александрой Саснович и представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.