Михаил Мархель о матче со сборной Албанией: достаточно было времени, чтобы изучить соперника и выстроить тактику

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу впервые за долгое время показалась на публике. Повод весомый – матч с Албанией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О том, как проходила предматчевая тренировка наших футболистов, – в сюжете Максима Мелещени.

По сборной мы соскучились. Выступлений у дружины Михаила Мархеля по понятным причинам не было уже достаточно давно. В каком игроки настроении, как налажены взаимосвязи? Это и еще много чего интересовало журналистскую братию на пресс-конференции перед тренировкой. Основные вопросы касались, конечно же, ближайшего соперника.

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси:

Конечно, если исходить от соперника, то, естественно, мы брали за основу последние игры, которые они проводили. Пусть это достаточно большой промежуток времени, но тем не менее сборная Албании – проанализировали – играла по одной и той же схеме. Я думаю, что она будет придерживаться этой схемы и с нами в игре. Поэтому достаточно было времени для того, чтобы изучить соперника и выстроить свою тактику и стратегию в этом матче.

Что особенно тревожило журналистов, так это отношение тренерского штаба к блеклому выступлению в еврокубках минского «Динамо» и «Шахтера» из Солигорска.

Михаил Мархель:

К ближайшим матчам у нас потерь нет. Те, кого мы вызывали, здоровы и готовы играть. Я уже говорил свое отношение к играм национальной сборной: здесь неважных или товарищеских игр не бывает. Тем более Лига наций. И через этот турнир можно попасть на топ-чемпионат, поэтому мы рассматриваем эти игры как официальные.