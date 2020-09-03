Министр спорта России: считаю, что спорт должен в это время демонстрировать единство и показывать всем пример объединения

Новости Беларуси. 13-й сезон КХЛ начался со скандала. Финский «Йокерит» не появился на игре против нашего «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13-й сезон КХЛ начался со скандала. Финский «Йокерит» не появился на игре против нашего «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поединок между командами должен был состояться вечером 3 сентября на льду «Минск-Арены». Однако финская дружина даже не вылетела из Хельсинки. Как выяснилось позже, игрокам «джокеров» накануне матча стали поступать многочисленные угрозы жизни. В итоге из соображений собственной безопасности было принято коллективное решение в белорусскую столицу не лететь.
Дмитрий Басков: руководство «Йокерита» подтвердило угрозы в адрес хоккеистов и в адрес руководителей клуба
Реакция Континентальной хоккейной лиги на решение финского клуба не заставила себя долго ждать: «Йокериту» засчитано техническое поражение.
Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России:
Регламент, который есть у международной лиги, говорит о том, что если принимающая сторона готова принимать команду, а та, которая приезжает на домашний матч, не может по каким-то причинам приехать – если эта причина неуважительная, то тогда записывается техническое поражение.
Олег Матыцин, министр спорта России:
Сожалеем, что команда не прилетела в Минск на открытие чемпионата КХЛ, первого матча. Вот я считаю, что, конечно, спорт должен в это время демонстрировать единство и показывать всем пример объединения, как это всегда было со времен Олимпийских игр в Греции: на время проведения спортивных состязаний все распри между странами или разногласия приостанавливались. Повторяю: спортивное состязание демонстрировало как раз таки игру по правилам, уважение друг к другу. Надеюсь, что эти базовые принципы развития спорта сохранятся и в настоящее время.
Cледующий матч нового сезона КХЛ должен состояться 5 сентября в белорусской столице. На льду «Минск-Арены» «зубры» примут казахстанский «Барыс».