Министр спорта России: считаю, что спорт должен в это время демонстрировать единство и показывать всем пример объединения

Новости Беларуси. 13-й сезон КХЛ начался со скандала. Финский «Йокерит» не появился на игре против нашего «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поединок между командами должен был состояться вечером 3 сентября на льду «Минск-Арены». Однако финская дружина даже не вылетела из Хельсинки. Как выяснилось позже, игрокам «джокеров» накануне матча стали поступать многочисленные угрозы жизни. В итоге из соображений собственной безопасности было принято коллективное решение в белорусскую столицу не лететь.

Реакция Континентальной хоккейной лиги на решение финского клуба не заставила себя долго ждать: «Йокериту» засчитано техническое поражение.