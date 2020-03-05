Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля»

Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – попала в число номинанток на звание «Лучшей теннисистки февраля». Об этом сообщает официальный сайт WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – попала в число номинанток на звание «Лучшей теннисистки февраля». Об этом сообщает официальный сайт WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, что на прошлой неделе Соболенко стала лучшей на турнире в Дохе. Эта победа позволила Арине подняться на 11-е место в обновлённом рейтинге WTA.
Также на звание «Лучшей теннисистки февраля» претендуют Симона Халеп, румынка выиграла соревнования в Дубае и Кики Бертенс. Спортсменка из Нидерландов праздновала победу на турнире в Санкт-Петербурге. Голосование продлится до 7 марта на сайте WTA тура.