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Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля»

05 марта 2020 09:45
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Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – попала в число номинанток на звание «Лучшей теннисистки февраля». Об этом сообщает официальный сайт WTA,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля» -1

Напомним, что на прошлой неделе Соболенко стала лучшей на турнире в Дохе. Эта победа позволила Арине подняться на 11-е место в обновлённом рейтинге WTA.

Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля» -4

Также на звание «Лучшей теннисистки февраля» претендуют Симона Халеп, румынка выиграла соревнования в Дубае и Кики Бертенс. Спортсменка из Нидерландов праздновала победу на турнире в Санкт-Петербурге. Голосование продлится до 7 марта на сайте WTA тура.  

# Теннис # Арина Соболенко # Кики Бертенс # Симона Халеп # Фотофакт

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