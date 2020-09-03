Главный судья ЧБ по шашкам-100: игроки довольны, что им можно играть уже друг с другом, а не в интернете

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-100 среди женщин и мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-100 среди женщин и мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования начались еще 28 августа. В каждом из турниров участвуют по 12 человек. После проведенных туров уже можно говорить о тех, кто борется за призовые места.
В женском зачете фаворитами считают сестер Дарью и Ольгу Федорович (это спортсменки с большим международным бэкграундом) и Викторию Николаеву. Несмотря на юный возраст – шашистке всего 15 – в 2019 году она уже стала бронзовым призером чемпионата страны.
У мужчин главными претендентами на национальное золото считаются Михаил Семенюк, действующий чемпион Европы, Сергей Носевич и Алексей Куница.
Виталий Ворошило, главный судья турнира:
После длительного перерыва, связанного с ковидом, это, можно сказать, первый наш белорусский турнир на таком высоком уровне. До этого был проведен тоже уже в офлайне в Дрогичине турнир по русским шашкам. Там 60 участников играли. Этот турнир у нас является главным в году во внутреннем календаре. Конечно, игроки более довольны, что им можно играть уже друг с другом, а не в интернете. Это все-таки другая специфика, здесь видны и переживания партнера.
Играть участникам еще достаточно долго: финальный день запланирован на понедельник, 7 сентября. Награждение пройдет сразу после заключительного тура.