Главный судья ЧБ по шашкам-100: игроки довольны, что им можно играть уже друг с другом, а не в интернете

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-100 среди женщин и мужчин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования начались еще 28 августа. В каждом из турниров участвуют по 12 человек. После проведенных туров уже можно говорить о тех, кто борется за призовые места.

В женском зачете фаворитами считают сестер Дарью и Ольгу Федорович (это спортсменки с большим международным бэкграундом) и Викторию Николаеву. Несмотря на юный возраст – шашистке всего 15 – в 2019 году она уже стала бронзовым призером чемпионата страны.