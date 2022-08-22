ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?
ATP и WTA представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко благодаря полуфиналу в Цинциннати сейчас является шестой ракеткой мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот Виктория Азаренко опустислась на 4 строчки и расположилась на 26-м месте. Александра Саснович сохранила 36-ю позицию.
Чемпионка Цинциннати француженка Каролин Гарсия, которая в финале в двух сетах обыграла Петру Квитову, поднялась сразу на 18 позиций и в данный момент является 17-й в мировом топе. Каролин стала первой победительницей из квалификации в Цинциннати с 1927 года.
В мужском рейтинге Илья Ивашко не смог улучшить свои позиции и переместился на 51-е место. Уникальный прорыв продемонстрировал триумфатор Цинциннати хорват Борна Чорич.
По итогам тысячника он со 152-й строчки рейтинга переместился 29-ю. Напомним, в финале он сумел обыграть Стефаноса Циципаса.