ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?

ATP и WTA представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко благодаря полуфиналу в Цинциннати сейчас является шестой ракеткой мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот Виктория Азаренко опустислась на 4 строчки и расположилась на 26-м месте. Александра Саснович сохранила 36-ю позицию.

Чемпионка Цинциннати француженка Каролин Гарсия, которая в финале в двух сетах обыграла Петру Квитову, поднялась сразу на 18 позиций и в данный момент является 17-й в мировом топе. Каролин стала первой победительницей из квалификации в Цинциннати с 1927 года.

В мужском рейтинге Илья Ивашко не смог улучшить свои позиции и переместился на 51-е место. Уникальный прорыв продемонстрировал триумфатор Цинциннати хорват Борна Чорич.