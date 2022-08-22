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ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?

22 августа 2022 12:55
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ATP и WTA представили обновленные рейтинги. Арина Соболенко благодаря полуфиналу в Цинциннати сейчас является шестой ракеткой мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А вот Виктория Азаренко опустислась на 4 строчки и расположилась на 26-м месте. Александра Саснович сохранила 36-ю позицию.

ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?-1

Чемпионка Цинциннати француженка Каролин Гарсия, которая в финале в двух сетах обыграла Петру Квитову, поднялась сразу на 18 позиций и в данный момент является 17-й в мировом топе. Каролин стала первой победительницей из квалификации в Цинциннати с 1927 года.

ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?-4

В мужском рейтинге Илья Ивашко не смог улучшить свои позиции и переместился на 51-е место. Уникальный прорыв продемонстрировал триумфатор Цинциннати хорват Борна Чорич.

ATP и WTA обновили рейтинги. На каком месте топовые белорусские теннисисты?-7

По итогам тысячника он со 152-й строчки рейтинга переместился 29-ю. Напомним, в финале он сумел обыграть Стефаноса Циципаса.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Каролин Гарсия # Петра Квитова # Борна Чорич # Илья Ивашко # Стефанос Циципас # Фотофакт

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