«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»

Новости Беларуси. Определились обладатели Суперкубков по хоккею на траве, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Как в мужском сегменте, так и в женском. Обладателями трофея с приставкой «супер» стали хоккейный клуб «Минск» и смолевичская «Виктория». Отметим, девушек к виктории привела новый главком Юлия Ашурова.

Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:

Когда «Виктория» была чемпионом, мы не смогли сделать золотой требл, так как Кубок Беларуси забрал гродненский «Ритм». Очень приятно, что в этот раз мы им помешали взять золотой требл.

26 медалей, пять наивысшей пробы завоевали белорусские стрелки на открытом Кубке России, который завершился в России. Данный старт стал проверкой сил перед главным в этом сезоне – Кубком Федерации, который пройдет в Минске с 5 по 11 сентября.

Любовь Яскевич, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:

Всегда охота золотых медалей, но это спорт. Получается, как получается. Есть способ самореализации.

Александра Петрова, победительница чемпионата России по пулевой стрельбе:

Сейчас была большая конкуренция в некоторых соревнованиях, в некоторых упражнениях. Приходилось даже с олимпийскими чемпионами быть в конкуренции.