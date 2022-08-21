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«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»

21 августа 2022 20:09
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Новости Беларуси. Определились обладатели Суперкубков по хоккею на траве, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-1

Как в мужском сегменте, так и в женском. Обладателями трофея с приставкой «супер» стали хоккейный клуб «Минск» и смолевичская «Виктория». Отметим, девушек к виктории привела новый главком Юлия Ашурова.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-4

Юлия Ашурова, главный тренер ХК «Виктория»:  
Когда «Виктория» была чемпионом, мы не смогли сделать золотой требл, так как Кубок Беларуси забрал гродненский «Ритм». Очень приятно, что в этот раз мы им помешали взять золотой требл.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-7

26 медалей, пять наивысшей пробы завоевали белорусские стрелки на открытом Кубке России, который завершился в России. Данный старт стал проверкой сил перед главным в этом сезоне – Кубком Федерации, который пройдет в Минске с 5 по 11 сентября.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-10

Любовь Яскевич, призер чемпионата России по пулевой стрельбе:  
Всегда охота золотых медалей, но это спорт. Получается, как получается. Есть способ самореализации.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-13

Александра Петрова, победительница чемпионата России по пулевой стрельбе:  
Сейчас была большая конкуренция в некоторых соревнованиях, в некоторых упражнениях. Приходилось даже с олимпийскими чемпионами быть в конкуренции.  

«В этот раз мы им помешали». Главком ХК «Виктория» о соперничестве с гродненским «Ритмом»-16

Виктория Чайка, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:  
Наша работа дает свои плоды, и это уже четко и явно видно. Повысился уровень дисциплины у спортсменов. Не всем это нравится, но ребята сами видят, что это приводит к высоким уровням результатов.  

# Хоккей Беларуси # Юлия Ашурова # Любовь Яскевич # Александра Петрова # Виктория Чайка # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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