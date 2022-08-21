«Увидеть минусы, исправить тактику». Как Райхлин и Абсаидов тренируют женские сборные по борьбе без выхода на мировую арену?

Олимпийский спортивный комплекс «Стайки» можно смело назвать вторым домом для наших борцов. Кстати, двери широко раскрыты и гостям. Совместный сбор Беларуси и России провели женские национальные команды по борьбе. В этом виде спорта спарринги – одно из основополагающих в победе. Как тренеры обмениваются опытом и при этом сохраняют свои секреты в подготовке чемпионов? В гостях рубрики «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ Олег Райхлин и Сайпулла Абсаидов. «Некоторые не выходят замуж, терпят». Чем жертвуют девушки ради медалей?

Сайпулла Абсаидов, главный тренер женской сборной России по борьбе:

Если у нас не будет выезда на чемпионат Европы, мира, как поддержать мотивацию? Девочки, мы должны быть готовы, как только нам откроют границы. Мы должны сразу забрать все медали. Юлия Силипицкая, СТВ:

А вы в это верите? Или просто держите их мотивацию? Сайпулла Абсаидов:

Если я в себе потеряю мотивацию, мне тяжело будет даже им передавать это. Юлия Силипицкая:

Как вы мотивируете? Сайпулла Абсаидов:

Я иногда в разговоре могу сказать: я не знаю кто и как, я свою команду беру и еду на чемпионат мира. Никого не слушаю, забираю, я найду деньги. И я еду.

Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:

Мы говорили, что некоторые не выходят замуж, терпят. Некоторые, которые замужем, не рожают. Чтобы своего часа дождаться. Юлия Силипицкая:

Свое женское счастье они ставят позади олимпийских медалей. Есть ли что-нибудь положительное от сегодняшней ситуации? Сайпулла Абсаидов:

Отсроченные старты дают мне возможность поработать с командой. Увидеть минусы, исправить тактику ведения. Юлия Силипицкая:

Такой затяжной тайм-аут? Сайпулла Абсаидов:

Да, прежде всего функционал на мировой уровень поднять. Функциональная подготовка – это физическая сила, выносливость и скорость.

Юлия Силипицкая:

Олег Яковлевич, вы так задумчиво сидите и киваете. Я знаю, что у вас тоже есть положительные моменты. Олег Райхлин:

Колодинская родила – мамочка. Мамошук готовится стать мамой, вот скоро-скоро должна родить. Есть работа еще, есть что доказывать. Может быть, Сайпулла сказал правильно, что есть какая-то пауза. А ему только 6 месяцев быть, поэтому мы и не были знакомы. Мы познакомились с ним в Стамбуле, рейтинговый турнир. И сейчас это Сочи, Кисловодск, Минск – соревнования. Мне кажется, мы сблизились даже взглядами на борьбу. А у него такой уровень, высочайший. И потом, столько лет возглавлять сборную Азербайджана мужскую, которая была вторая. «Мы нужны друг другу». Конкуренция между Россией и Беларусью – двигатель прогресса

Юлия Силипицкая:

А у Олега Яковлевича есть чем гордиться? Вы видите его уровень? Сайпулла Абсаидов:

Да, конечно. Прежде всего, белорусская школа – одна из мировых школ. И в каждой школе своя отличительная черта в борьбе. Очень хорошо защита поставлена, девочки борются, как юноши, в открытой такой борьбе. Юлия Силипицкая:

Олег Яковлевич, а вы не боитесь, что сейчас он все посмотрит, возьмет на вооружение и потом нашими же котлетами? Олег Райхлин:

Дело в том, что и я тоже смотрю. Сайпулла Абсаидов:

В конкуренции рождается высший класс. И в данной ситуации, что нет выхода на международную арену, мы нужны друг другу. Юлия Силипицкая:

То есть, зимними вечерами вы садитесь за чашечку горячительного напитка. И первостепенная тема у вас какая? Олег Райхлин:

Борьба и жизнь. Мы все, как простые люди. Мы интересуемся жизнью, событиями, что происходят. Юлия Силипицкая:

А к вам кто-нибудь просится? Сайпулла Абсаидов:

Китайка к нам просилась.

Юлия Силипицкая:

А русский выучили? Олег Райхлин:

У нее Белоглазов Анатолий главный тренер. Казахи с удовольствием просятся, монголы, узбеки. Юлия Силипицкая:

Тогда длинный вечер не закончится ваш. Олег Райхлин:

А что делать? Это же приятная беседа. Сайпулла Абсаидов:

Матчевые встречи тоже держат в тонусе. Юлия Силипицкая:

Не сказали дисциплина. Сказали матчевые встречи. Олег Райхлин:

В борьбе без дисциплины делать нечего. Это же не командный вид спорта. Ты выходишь на ковер, тебе могут подсказать. Но вместо тебя никто бороться не будет. «Правила есть, вы должны их соблюдать». Почему дисциплина это не самое важное в борьбе?

Юлия Силипицкая:

Олег Яковлевич, сколько я вас знаю, я никогда не слышала, что вы кричите. Олег Райхлин:

Кричу я очень сильно, бывает. Вы просто не обратили внимание. У меня есть такая фраза. Я говорил: если я на вас не смотрю, это не говорит о том, что я вас не вижу. Сайпулла Абсаидов:

Есть такая общеизвестная фраза. Неграмотный руководитель, не знающий свою работу, с чего начинает, придя на какую-нибудь должность? Дисциплина и исправление орфографических ошибок подчиненных. Когда начинали, выступали местные тренеры все время за дисциплину, основы и так далее. Слушайте, вы взрослые люди. Девочкам тоже говорю своим, команде: за дисциплину я не буду говорить вам, правила есть, вы должны их соблюдать. Когда на тренировку, что можно, что нельзя. Больше, чем я, может быть, вы заинтересованы. Я буду говорить за тактику, за технику, за расчет нагрузки. Кому и чего не хватает, со стороны оно лучше видно. Олег Райхлин:

И когда начинаешь жесткую дисциплину, начинается обман. Они перестают доверять и попробуют где-то обмануть. Как тебе доверяют, придут, скажут. Неоднократно говорили, если есть какая-то проблема, подойдите и мы поговорим. Не надо перед всем строем, перед всей командой. Юлия Силипицкая:

Вы против всех этих марширований? Олег Райхлин:

Есть определенный закон, когда перед тренировкой. Традиция. Без чего не победить в женской борьбе?

Юлия Силипицкая:

Что сейчас самое главное в женской борьбе? Без чего нельзя побеждать? Олег Райхлин:

Борьба – это самый развитый вид спорта. Это нужно быть и спринтером, и стайером, и марафонцем, и гимнастом, и акробатом, и тяжелоатлетом. Это все вместе. А фундамент, я думаю, – это воля. Сайпулла Абсаидов:

Прежде всего функциональная подготовка. Как я уже говорил, физическая сила, выносливость. Это база. В сегодняшнем спорте везде есть она. У борцов она должна быть на высшем уровне. И ее нужно тренировать так же часто, как и технику борьбы. Я признаю, что белорусская школа, школа Олега Яковлевича чуть выше и лучше, чем российская. Когда я пришел, он мной командовал, я этим и занимаюсь. Олег Райхлин:

Да, нещадно. Сейчас стал председателем федерации борьбы Селимов. Делает просто громадные шаги для популяризации. Юлия Силипицкая:

С девочками, мне кажется, так сложно работать. А как сделать вашу работу приятной? Олег Райхлин:

Когда они улыбаются после тренировки.

Сайпулла Абсаидов:

Я был очень удивлен в женской команде, какие они послушные относительно ребят. В тренировочном процессе очень был удивлен. Ребята ворчат. Юлия Силипицкая:

То есть не женщины эмоциональные, а мужчины. Сайпулла Абсаидов:

Может быть. А женщины нет, за исключением нескольких. Юлия Силипицкая:

Вы не жалеете, что решили взять в свои руки женские сердца и души? Сайпулла Абсаидов:

Не жалею. Это интересно. «Пусть не надеются, я буду бороться». Как готовят спортсменок к Олимпийским играм?