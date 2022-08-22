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Теннис. Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Кливленде

22 августа 2022 12:53
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Александра Саснович успешно стартовала на турнире категории 250 в Кливленде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска одолела Александру Крунич из Сербии – 7:6, 6:1.

Теннис. Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Кливленде-1

В первом сете, который продолжался более часа, соперница вела, однако нашей спортсменке удалось сделать небольшой камбэк и на тай-брейке завершить партию в свою пользу. А уже во втором сете борьбы не получилось. Александра легко взяла его всего за 26 минут. Соперница Саснович в 1/8-й определится позже.

# Теннис # Александра Саснович # Александра Крунич # Фотофакт

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