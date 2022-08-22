Теннис. Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Кливленде

В первом сете, который продолжался более часа, соперница вела, однако нашей спортсменке удалось сделать небольшой камбэк и на тай-брейке завершить партию в свою пользу. А уже во втором сете борьбы не получилось. Александра легко взяла его всего за 26 минут. Соперница Саснович в 1/8-й определится позже.