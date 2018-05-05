Арина Соболенко вышла в основную сетку турнира Mutua Madrid Open

Новости Беларуси. 5 мая Арина Соболенко сумела выйти в основную сетку турнира Mutua Madrid Open.

В матче второго раунда квалификации Соболенко (47 WTA) в двухсетовом поединке одолела спортсменку из Сербии Ольгу Данилович (255 WTA). Матч закончился со счётом 6:4, 6:2 в пользу белорусской теннисистки.

В первом круге квалификации Арина Соболенко победила испанку Карлоту Мартинес Кайрес (без рейтинга). Матч также прошёл в двух сетах и закончился с результатом 6:1, 7:6 (7:5).

Помимо Соболенко на турнире в Мадриде сразу с основной сетки начнут ещё две белорусские теннисистки.

Виктория Азаренко (99 WTA) сыграет против сербки Александры Крунич (52 WTA). Второй представительницей Беларуси станет Александра Саснович (55 WTA).

Для Соболенко победа 5 мая примечательна ещё и тем, что сегодня у девушки день рождения, ей исполнилось 20 лет.