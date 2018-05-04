Белорусская сборная всухую проиграла шведам на ЧМ в Дании

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела дебютный матч на 82-м Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела дебютный матч на 82-м Чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2018 году турнир проходит в Дании. Парни Дэйва Льюиса на площадке Royal Arena в Копенгагене противостояли действующим чемпионам Мира – шведам. Получилось не очень удачно: уже после первого периода наши ребята уступали с разницей в две шайбы. Отличились Андерсен и Нюквист. Во второй 20-минутке перевес шведов закрепили Янмарк и Ракель.
В итоге белорусская сборная проиграла команде Швеции 5:0.