Белорусская сборная всухую проиграла шведам на ЧМ в Дании

В 2018 году турнир проходит в Дании. Парни Дэйва Льюиса на площадке Royal Arena в Копенгагене противостояли действующим чемпионам Мира – шведам. Получилось не очень удачно: уже после первого периода наши ребята уступали с разницей в две шайбы. Отличились Андерсен и Нюквист. Во второй 20-минутке перевес шведов закрепили Янмарк и Ракель.