Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею

Названы фавориты чемпионата мира по хоккею, который стартует 4 мая в Дании.
По версии букмекеров, вероятнее всего победу на турнире одержат хоккеисты из Канады, потому что они уже давно считаются одной из сильнейших мировых сборных.
Следом букмекеры и болельщики отдают предпочтение команде России. Шансы на их победу выросли после триумфа сборной на прошедшей Олимпиаде. Однако на этом турнире у команды сильные соперники, которые готовы сражаться за медали.
Впервые за 26 лет хоккеисты РФ выиграли в финале Олимпиады (читать далее).
В топ-5 сильнейших команд также вошли действующие чемпионы мира – хоккеисты из Швеции, а также из Финляндии и США.
Остальные сборные, по версии букмекеров, практически не имеют шансов завоевать золотые медали. Букмекеры отмечают, что самые низкие шансы у сборных Австрии и Южной Кореи.
Турнир завершится 20 мая.
Сборная Беларуси сразится со шведами 4 мая в группе А – здесь подробнее.