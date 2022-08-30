Новости Беларуси. 150 перспективных спортсменов будут получать специальные стипендии Мингорсовета. Список был уточнен на 37-й внеочередной сессии городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 150 перспективных спортсменов будут получать специальные стипендии Мингорсовета. Список был уточнен на 37-й внеочередной сессии городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сюда вошли представители разных видов спорта: гимнасты, гребцы, пловцы, легкоатлеты. А также спортсмены, имеющие проблемы со здоровьем, но при этом занимающиеся лыжными гонками, танцами на инвалидных колясках, легкой атлетикой и плаванием.
Максим Воропай, начальник управления спорта и туризма:
В августе комиссией пересматривается этот список тех спортсменов, которые получают стипендии, и также выносятся изменения в решения Минского городского Совета депутатов. В этом году мы также внесли изменения, пересмотрели и у нас семь человек, которые уже не получают стипендию. То есть на данный момент это 150 человек.
Среди критериев для прекращения выплат – завершение спортивной карьеры, назначение других стипендий, а также невыполнение индивидуальных планов по подготовке и снижение результатов.