150 перспективных спортсменов будут получать специальные стипендии Мингорсовета

Сюда вошли представители разных видов спорта: гимнасты, гребцы, пловцы, легкоатлеты. А также спортсмены, имеющие проблемы со здоровьем, но при этом занимающиеся лыжными гонками, танцами на инвалидных колясках, легкой атлетикой и плаванием.

Максим Воропай, начальник управления спорта и туризма:

В августе комиссией пересматривается этот список тех спортсменов, которые получают стипендии, и также выносятся изменения в решения Минского городского Совета депутатов. В этом году мы также внесли изменения, пересмотрели и у нас семь человек, которые уже не получают стипендию. То есть на данный момент это 150 человек.