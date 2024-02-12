Прямой эфир

Даниил Сотишвили стал лучшим новичком недели КХЛ

12 февраля 2024 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Форвард минского «Динамо» Даниил Сотишвили признан лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниил Сотишвили стал лучшим новичком недели КХЛ-1

Нападающий за 7 дней принял участие в трех дуэлях и сумел набрать три бомбардирских балла. В противостоянии с московским ЦСКА 20-летний исполнитель оформил дубль и ассистировал партнерам. Его старания помогли «зубрам» взять верх над действующим обладателем Кубка Гагарина. По итогам той дуэли болельщики признали Сотишвили игроком дня. Нынче он назван лучшим экспертами всей лиги.

# Хоккей # Даниил Сотишвили

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе
12 февраля 2024 14:19

Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже
12 февраля 2024 13:24

Плавание. Алина Змушко выполнила олимпийскую квалификацию на Игры в Париже

Белоруски остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших
12 февраля 2024 13:22

Белоруски остались без медалей Всероссийской спартакиады сильнейших