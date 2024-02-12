Даниил Сотишвили стал лучшим новичком недели КХЛ

Нападающий за 7 дней принял участие в трех дуэлях и сумел набрать три бомбардирских балла. В противостоянии с московским ЦСКА 20-летний исполнитель оформил дубль и ассистировал партнерам. Его старания помогли «зубрам» взять верх над действующим обладателем Кубка Гагарина. По итогам той дуэли болельщики признали Сотишвили игроком дня. Нынче он назван лучшим экспертами всей лиги.