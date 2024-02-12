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Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе

12 февраля 2024 14:19
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Двое белорусов пробились в четвертьфиналы чемпионата Европы по борьбе. Турнир стартовал в Румынии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы пробились в четвертьфиналы ЧЕ по борьбе-1

Открыли континентальный форум представители греко-римского стиля. В следующую стадию вышли Кирилл Маскевич и Дмитрий Зарубицкий. Причем Маскевич по ходу своей схватки проигрывал, но произвел результативное действие из партера. Оно и принесло путевку в следующий круг. А вот Владислава Кардаша и Шуай Мамедова постигла неудача.

# Борьба # Кирилл Маскевич

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