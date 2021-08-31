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Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович

31 августа 2021 14:27
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Новости Беларуси. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором круге одиночного разряда Открытого чемпионата США встретится с Тамарой Зиданшек (40-й номер) из Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович-1

В стартовом матче белоруска не без труда взяла верх над Ниной Стоянович из Сербии. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты.

Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович-4

Виктория Азаренко, напротив, чуть больше чем за час выбила из борьбы 60-ю ракетку WTA чешку Терезу Мартинцову – 6:4, 6:0. Теперь белоруску ожидает итальянская теннисистка Жасмин Паолини, 99-й номер мировой классификации.

Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович-7

Александра Саснович выбывает из борьбы. В первом круге она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (20-я ракетка мира) – 2:6, 3:6.

Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович-10

31 августа стартуют наши парни. В 1/64 финала мужского одиночного разряда Илья Ивашко (53-я ракетка мира) встретит хозяина кортов Тенниса Сандгрена (91-я позиция ATP). Егору Герасимову достался в оппоненты поляк Хуберт Хуркач (13-я ракетка мира).
Последний турнир в этом сезоне серии «Большого шлема» US Open-2021 завершится 12 сентября.

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