Арина Соболенко победила в первом круге US Open. Она обошла сербку Нину Стоянович

Новости Беларуси. Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором круге одиночного разряда Открытого чемпионата США встретится с Тамарой Зиданшек (40-й номер) из Словении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом матче белоруска не без труда взяла верх над Ниной Стоянович из Сербии. Поединок продолжался 2 часа 24 минуты.

Виктория Азаренко, напротив, чуть больше чем за час выбила из борьбы 60-ю ракетку WTA чешку Терезу Мартинцову – 6:4, 6:0. Теперь белоруску ожидает итальянская теннисистка Жасмин Паолини, 99-й номер мировой классификации.

Александра Саснович выбывает из борьбы. В первом круге она проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (20-я ракетка мира) – 2:6, 3:6.