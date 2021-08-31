Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»
Новости Беларуси. Елизавета Петренко – наш первый призер-паралимпиец на Играх – завоевала бронзу в метании копья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 августа ее в Национальном аэропорту встретили друзья, коллеги и те, кто когда-то разглядел в девочке талант.
Директор школы про паралимпийскую призерку Елизавету Петренко: трудоголик, задала задор для многих учеников
19 лет, первая Паралимпиада, и сразу же медаль. По словам самой Елизаветы, бронза – это стимул, но никак не повод расслабляться. На самый частый вопрос «Почему не золото?» медалистка отвечает, что будет стараться и двигаться к новым вершинам. К тому же накануне выступления она получила травму. Возможно, если бы не страх усугубить положение, результат был бы выше. В целом выступлением на Играх Елизавета довольна.
Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпийских игр:
Как и хотела. Я ехала за медалью, я взяла эту медаль. Я заслужила эту медаль.
Тренировались долго, упорно. Мы с тренером в эту медаль вложили очень много труда и терпения. Больше всего терпения. Я уже была готова, мы были на сборах в «Стайках», и там я уже категорически поняла, что готова к этим соревнованиям. Я уже результат свой повысила и была уверена, что медаль завоюю.
Я еще расту и буду дальше завоевывать медали.
В своей лучшей попытке спортсменка отправила снаряд на 38 метров 99 сантиметров. Это рекорд континента. Впереди у Елизаветы с тренером Игорем Фортуновым так называемая работа над ошибками. Надо проанализировать выступление, чтобы двигаться вперед и расти.