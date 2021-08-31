Прямой эфир

Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»

31 августа 2021 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Елизавета Петренко – наш первый призер-паралимпиец на Играх – завоевала бронзу в метании копья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 августа ее в Национальном аэропорту встретили друзья, коллеги и те, кто когда-то разглядел в девочке талант. 

Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»-1

Директор школы про паралимпийскую призерку Елизавету Петренко: трудоголик, задала задор для многих учеников

19 лет, первая Паралимпиада, и сразу же медаль. По словам самой Елизаветы, бронза – это стимул, но никак не повод расслабляться. На самый частый вопрос «Почему не золото?» медалистка отвечает, что будет стараться и двигаться к новым вершинам. К тому же накануне выступления она получила травму. Возможно, если бы не страх усугубить положение, результат был бы выше. В целом выступлением на Играх Елизавета довольна. 

Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»-4

Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпийских игр:
Как и хотела. Я ехала за медалью, я взяла эту медаль. Я заслужила эту медаль.

Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»-7

Тренировались долго, упорно. Мы с тренером в эту медаль вложили очень много труда и терпения. Больше всего терпения. Я уже была готова, мы были на сборах в «Стайках», и там я уже категорически поняла, что готова к этим соревнованиям. Я уже результат свой повысила и была уверена, что медаль завоюю. 

Я еще расту и буду дальше завоевывать медали. 

Елизавета Петренко о выступлении на Паралимпиаде в Токио: «Я ехала за медалью, я взяла эту медаль»-10

В своей лучшей попытке спортсменка отправила снаряд на 38 метров 99 сантиметров. Это рекорд континента. Впереди у Елизаветы с тренером Игорем Фортуновым так называемая работа над ошибками. Надо проанализировать выступление, чтобы двигаться вперед и расти.

# Паралимпийские игры # Елизавета Петренко # Игорь Фортунов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ
31 августа 2021 10:59

«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ

Как понять, что у ребёнка есть способности к лёгкой атлетике? Узнали у тренера
31 августа 2021 10:26

Как понять, что у ребёнка есть способности к лёгкой атлетике? Узнали у тренера

«Занимаюсь лёгкой атлетикой уже шесть лет». Почему ДЮСШ № 3 в Молодечно так любят юные спортсмены?
31 августа 2021 10:26

«Занимаюсь лёгкой атлетикой уже шесть лет». Почему ДЮСШ № 3 в Молодечно так любят юные спортсмены?