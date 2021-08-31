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Женская сборная Беларуси по волейболу покидает чемпионат Европы

31 августа 2021 14:24
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу покидает чемпионат Европы в Белграде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по волейболу покидает чемпионат Европы-1

В 1/8 финала подопечные Станислава Саликова в игре против сборной России не смогли дожать элитных соперниц и в четырехсетовой дуэли уступили 1:3. Счет по партиям 25:27, 20:25, 24:19, 23:25. Самой результативной в противостоянии Беларусь-Россия в нашем стане оказалась Анастасия Гарелик – 14 очков.

# Волейбол # Анастасия Гарелик # Станислав Саликов # Фотофакт

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