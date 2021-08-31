Женская сборная Беларуси по волейболу покидает чемпионат Европы

В 1/8 финала подопечные Станислава Саликова в игре против сборной России не смогли дожать элитных соперниц и в четырехсетовой дуэли уступили 1:3. Счет по партиям 25:27, 20:25, 24:19, 23:25. Самой результативной в противостоянии Беларусь-Россия в нашем стане оказалась Анастасия Гарелик – 14 очков.