«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ
Новости Беларуси. 31 августа Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмой соревновательный день белорус в предварительном заплыве на дистанции 50 метров брассом показал результат 1 минута 24,86 секунды, а после в финале смешанного разряда улучшил свой же результат на 1 минуту и 0,7 секунды, что соответствует новому достижению в этом классе.
Алексей Талай является мотиватором и примером для многих. Он выступает спикером, является мастером спорта, чемпионом мира и Европы по плаванию. В Токио это уже четвертая дистанция, где выступил белорус. Вот небольшое обращение от спортсмена к болельщикам, которое он записал специально для нашего телеканала.
Алексей Талай, рекордсмен Паралимпиады в Токио-2020:
Приветствую, дорогие зрители телеканала СТВ. Привет огромный из Токио, Японии, с летних Паралимпийских игр, где только что мне удалось побить и установить новый паралимпийский рекорд. Это огромное счастье, это море эмоций. Просто невозможно поверить. Но это огромное счастье для меня, для моей семьи.
Алексей Талай получил специальное приглашение на Паралимпийские игры в Токио от организаторов. Белорус значится в пяти дисциплинах. В четверг Талай выступит на дистанции 50 метров на спине и завершит участие в этих состязаниях.