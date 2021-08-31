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«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ

31 августа 2021 10:59
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Новости Беларуси. 31 августа Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмой соревновательный день белорус в предварительном заплыве на дистанции 50 метров брассом показал результат 1 минута 24,86 секунды, а после в финале смешанного разряда улучшил свой же результат на 1 минуту и 0,7 секунды, что соответствует новому достижению в этом классе.

«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ-1

Алексей Талай является мотиватором и примером для многих. Он выступает спикером, является мастером спорта, чемпионом мира и Европы по плаванию. В Токио это уже четвертая дистанция, где выступил белорус. Вот небольшое обращение от спортсмена к болельщикам, которое он записал специально для нашего телеканала.

«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ-4

Алексей Талай, рекордсмен Паралимпиады в Токио-2020:
Приветствую, дорогие зрители телеканала СТВ. Привет огромный из Токио, Японии, с летних Паралимпийских игр, где только что мне удалось побить и установить новый паралимпийский рекорд. Это огромное счастье, это море эмоций. Просто невозможно поверить. Но это огромное счастье для меня, для моей семьи.

«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ-7

Алексей Талай получил специальное приглашение на Паралимпийские игры в Токио от организаторов. Белорус значится в пяти дисциплинах. В четверг Талай выступит на дистанции 50 метров на спине и завершит участие в этих состязаниях.

# Паралимпийские игры # Алексей Талай # Фотофакт

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