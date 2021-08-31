«Огромное счастье, море эмоций». Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд и передал привет зрителям СТВ

Новости Беларуси. 31 августа Алексей Талай установил новый паралимпийский рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В седьмой соревновательный день белорус в предварительном заплыве на дистанции 50 метров брассом показал результат 1 минута 24,86 секунды, а после в финале смешанного разряда улучшил свой же результат на 1 минуту и 0,7 секунды, что соответствует новому достижению в этом классе.

Алексей Талай является мотиватором и примером для многих. Он выступает спикером, является мастером спорта, чемпионом мира и Европы по плаванию. В Токио это уже четвертая дистанция, где выступил белорус. Вот небольшое обращение от спортсмена к болельщикам, которое он записал специально для нашего телеканала.

Алексей Талай, рекордсмен Паралимпиады в Токио-2020:

Приветствую, дорогие зрители телеканала СТВ. Привет огромный из Токио, Японии, с летних Паралимпийских игр, где только что мне удалось побить и установить новый паралимпийский рекорд. Это огромное счастье, это море эмоций. Просто невозможно поверить. Но это огромное счастье для меня, для моей семьи.