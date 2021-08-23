Андрей Лазуткин о Паралимпиаде: они постараются забрать у нас ещё и флаг

Андрей Лазуткин, политолог:

Понимаете, дело не только в деньгах. То давление, с которым мы столкнулись – это в том числе давление, которое шло против России несколько лет. Дальше будет только хуже, потому что уже есть определенные механизмы, чтобы нас постараться исключить, наложить санкции, чтобы мы не могли закупать инвентарь определенный, были ограничены в подборе команды. Конечно, они постараются это сделать, более того, забрать у нас еще и флаг. Они постараются этого добиться. Это то, что мы наблюдали в отношении России. Эта ситуация никак не исчерпана. Я думаю, что надо быть готовыми ко всему, в том числе к новым провокациям.

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