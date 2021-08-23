Бронзовый призёр по вольной борьбе Олимпиады-2021: была одна цель – ехать бороться до конца

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.
Алена Сырова, СТВ:
Наверняка же невозможно сравнить ощущения, когда выходишь бороться за медали на Олимпийских играх и на международных первенствах?
Ванесса Колодинская, бронзовый призер по вольной борьбе Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Наверное, когда большой уже опыт спортивный, такие соревнования высокого уровня в чем-то схожи, конечно. Я придерживаюсь того плана, что у нас в борьбе, за наш вид спорта я говорю, девочки настраивались только на завоевание медалей. У нас не было такого, что «просто рада съездить». У нас подготовка, тренерская работа, и все планы составлялись конкретно только с одной целью: ехать бороться до конца, максимально приложить все усилия. Как говорится, умереть, но проявить себя и завоевать медали. В нашем виде спорта такое не приветствуется – ехать просто так.
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