Прямой эфир

Бронзовый призёр по вольной борьбе Олимпиады-2021: была одна цель – ехать бороться до конца

23 августа 2021 19:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:
Наверняка же невозможно сравнить ощущения, когда выходишь бороться за медали на Олимпийских играх и на международных первенствах?

Бронзовый призёр по вольной борьбе Олимпиады-2021: была одна цель – ехать бороться до конца-1

Ванесса Колодинская, бронзовый призер по вольной борьбе Олимпийских игр 2021 года в Токио:
Наверное, когда большой уже опыт спортивный, такие соревнования высокого уровня в чем-то схожи, конечно. Я придерживаюсь того плана, что у нас в борьбе, за наш вид спорта я говорю, девочки настраивались только на завоевание медалей. У нас не было такого, что «просто рада съездить». У нас подготовка, тренерская работа, и все планы составлялись конкретно только с одной целью: ехать бороться до конца, максимально приложить все усилия. Как говорится, умереть, но проявить себя и завоевать медали. В нашем виде спорта такое не приветствуется – ехать просто так.

Читайте также:

Как Америка влияет на проведение Олимпиады и при чем здесь отношения России и Японии? Рассказал Андрей Лазуткин

Юрий Моисевич о Кристине Тимановской: «Был и человеческий фактор. Человек поддался»

Мы можем отобрать тех, кто идёт на медали, и они могут не получить их. Мнение о формировании национальной олимпийской сборной

# Олимпиада 2020 # Ванесса Колодинская # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: одно дело победить, когда все тебя любят. Другое – победить почти в военное время
23 августа 2021 18:17

Андрей Лазуткин: одно дело победить, когда все тебя любят. Другое – победить почти в военное время

Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа
23 августа 2021 18:14

Глава паралимпийской сборной Беларуси: мы несколько человек вытащим из четырёх стен, они станут вести активный образ жизни – будет уже победа

В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров
23 августа 2021 18:09

В чём разница между олимпийцами и паралимпийцами и есть ли она вообще? Рассказал Александр Григоров