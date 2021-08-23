Бронзовый призёр по вольной борьбе Олимпиады-2021: была одна цель – ехать бороться до конца

Новости Беларуси. В преддверии Паралимпиады – ее открытие в Токио намечено на 24 августа – на площадке ток-шоу «По существу» соберутся призеры Олимпиады-2020, спортивные аксакалы, функционеры и тренеры. Они попробуют разобраться, почему нынешний восход на олимп был таким сложным, а в медальной копилке национальной команды вклад был самым невесомым за историю.

Алена Сырова, СТВ:

Наверняка же невозможно сравнить ощущения, когда выходишь бороться за медали на Олимпийских играх и на международных первенствах?