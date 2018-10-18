Анастасия Прокопенко: Госэкзамен – это Олимпийские игры. Мне обязательно нужен красный диплом

Новости Беларуси. Этот сезон для белорусских пятиборцев сложился более чем удачно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На международных соревнованиях наши спортсмены взяли 20 медалей, 8 из которых – наивысшей пробы. Награды значатся не только у спортсменов национальной команды, но и молодежной, и юношеской до 19 лет. На них пришлось 13 медалей из этих 20. 18 октября в Министерстве спорта и туризма подвели итоги выступлений сезона, а так же отметили лучших почетными грамотами и благодарностями.

Михаил Прокопенко, председатель Белорусской федерации современного пятиборья:

Раньше традиционно было больше бронзовых медалей, сейчас больше золотых. Самое главное – личные медали. Причем личные медали мы стали зарабатывать во всех категориях. Что касается следующего сезона, он является ключевым по завоеванию лицензии и подготовке к Олимпийским играм.

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В 2018 году было принято судьбоносное для Анастасии Прокопенко решение Международного олимпийского комитета о передачи бронзовой олимпийской медали Пекина. В далеком 2008-ом белоруска расположилась в шаге от пьедестала. Но в силу допинговых разбирательств награда перешла в руки нашей Анастасии.