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«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье

24 сентября 2018 10:54
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью.

«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье-1

Юлия Вороненок, СТВ:
Есть ли у вас планы семейные достижения, например, стать мамой в третий раз?

«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье-4

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Конечно. Я еще дня два назад думала: «Я закончу спорт. И что? У меня двое детей, муж. А мы взрослеем, дети взрослеют». Дня два назад я задумалась о двух детях. Почему-то мне захотелось большую, огромную семью, где, если что-то произойдет, все вокруг поддержат. И я поняла, что не хочу одиночества.

Юлия Вороненок:
Хотели бы вы для своих детей спортивное будущее?

«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье-7

Анастасия Прокопенко:
Да. Лиза у меня такая, что смотрит художественную гимнастику. А Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным.

«Я так на пьедестале не плакала, как за эту медаль». Анастасия Прокопенко о бронзовой награде ОИ-2008

# Спортивные соревнования # Анастасия Прокопенко # Фотофакт

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