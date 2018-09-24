«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью.
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью.
Юлия Вороненок, СТВ:
Есть ли у вас планы семейные достижения, например, стать мамой в третий раз?
Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:
Конечно. Я еще дня два назад думала: «Я закончу спорт. И что? У меня двое детей, муж. А мы взрослеем, дети взрослеют». Дня два назад я задумалась о двух детях. Почему-то мне захотелось большую, огромную семью, где, если что-то произойдет, все вокруг поддержат. И я поняла, что не хочу одиночества.
Юлия Вороненок:
Хотели бы вы для своих детей спортивное будущее?
Анастасия Прокопенко:
Да. Лиза у меня такая, что смотрит художественную гимнастику. А Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным.
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