«Антоша у меня хоккеист, любит наблюдать за Овечкиным». Анастасия Прокопенко рассказала о своей семье

Юлия Вороненок, СТВ: Есть ли у вас планы семейные достижения, например, стать мамой в третий раз?

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Конечно. Я еще дня два назад думала: «Я закончу спорт. И что? У меня двое детей, муж. А мы взрослеем, дети взрослеют». Дня два назад я задумалась о двух детях. Почему-то мне захотелось большую, огромную семью, где, если что-то произойдет, все вокруг поддержат. И я поняла, что не хочу одиночества.

Юлия Вороненок:

Хотели бы вы для своих детей спортивное будущее?