«Шахтер» стал полуфиналистом чемпионата Беларуси по волейболу

«Шахтер» стал еще одним полуфиналистом чемпионата страны по волейболу. В 1/8 «горняки» оставили не у дел команду «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева уложились в три сета. Причем острая борьба была только во втором. На старте подопечные Виктора Бекши разобрались с оппонентом играючи – 25:15. Но затем столичные спортсмены попытались навязать конкуренцию. В первую очередь появился неплохой прием. А с ним гораздо проще организовать качественное нападение. «Горожане» терпели, но уйти от поражения не смогли – 19:25. Дальше было делом техники. «Шахтер» усложнил подачу и все вернулось на круги своя – 25:16. Напомним, первым в 1/2 шагнула «Столица».