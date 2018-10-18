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Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

18 октября 2018 18:14
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Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних «Вместе к победе» обзавелся сегодня спецпризом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны-1

Алексей с футбольной фамилией Хацкевич отныне имеет в коллекции майку с автографом самого Диего Марадоны. Парень мечтал стать лучшим вратарем состязаний. Этого не случилось, однако утешительный приз воодушевил его на новые свершения.

Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны-3
Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны-4

Алексей Хацкевич, участник турнира «Вместе к победе»: 
Я очень благодарен за подарок. Майку не ожидал получить.

Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны-6

Душевными призами обзавелись все без исключения участники соревнований. На протяжении трех дней команды из областей и Минска плечом к плечу сражались за главный трофей. Выиграть хотел каждый, однако, невзирая на итоговый счет и место в таблице, победили все, ведь предпочли спорт.

Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны-8

Первое общекомандное место второй год подряд заняли представители Гродненской области.

# Футбол # Игорь Шуневич

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