Глава МВД подарил трудному подростку футболку с автографом Марадоны

Новости Беларуси. Автограф легенды в обмен на волю к победе. Один из участников национального турнира по мини-футболу среди несовершеннолетних «Вместе к победе» обзавелся сегодня спецпризом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей с футбольной фамилией Хацкевич отныне имеет в коллекции майку с автографом самого Диего Марадоны. Парень мечтал стать лучшим вратарем состязаний. Этого не случилось, однако утешительный приз воодушевил его на новые свершения.

Алексей Хацкевич, участник турнира «Вместе к победе»:

Я очень благодарен за подарок. Майку не ожидал получить.

Душевными призами обзавелись все без исключения участники соревнований. На протяжении трех дней команды из областей и Минска плечом к плечу сражались за главный трофей. Выиграть хотел каждый, однако, невзирая на итоговый счет и место в таблице, победили все, ведь предпочли спорт.