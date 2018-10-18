Почему Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году проведут именно в Беларуси? Рассказывает вице-президент ФИДЕ

Беларусь ликует: страна получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году. В Белорусской федерации шахмат уверяют: это будет лучшая Олимпиада в истории игр. Как это будет, расскажут гости эфира. В студии – председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, международный гроссмейстер, капитан женской команды Ланита Стецко и международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев. Анастасия, есть ли какой-то рейтинг у нашей страны и на каком счету белорусские шахматисты?

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:

Беларусь всегда была известна своими шахматными традициями. У нас Болеславский, Бронштейн, Вересов, Купрейчик, позже уже плеяда пошла – Гельфанд, Александров, Федоров, молодые шахматисты. Влад Ковалев активно взял пальму первенства в Беларуси и вышел на международный высокий уровень. «Аэрофлот Опен» выиграл, в Дортмунде третье место занял. Нас знают, и мы делаем всё, чтобы о нас знали еще больше.

Как наша страна получила право проведения такого статусного шахматного турнира, как Олимпиада? Анастасия Сорокина:

Это была долгая работа, которая не видна простому обывателю. На протяжении более чем 1,5 лет мы готовились к этому, готовили нашу заявку, провели президентский совет в Минске в апреле 2018 года, когда приехало всё руководство ФИДЕ, провело инспекцию, мы показали наш Минск, показали нашу площадку, на что мы способны. В процессе голосования на Генеральной Ассамблее мы завоевали это право практически полным количеством голосов. В начале программы мы сказали, что это будет лучшая Олимпиада в истории шахмат. У нас есть основания так говорить?

Анастасия Сорокина:

Мы приложим к этому все усилия, чтобы сделать эту Олимпиаду лучшей. У нас будут очень серьезные соперники. Например, Олимпиада в Баку была организована на очень высоком уровне, в Батуми была очень интересная Олимпиада. И у нас для этого есть все возможности. У нас огромная поддержка Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Администрации Президента. Кроме того, у нас есть гостиничные комплексы, «Минск-Арена» полностью готова. Мы со своей стороны сделаем всё возможное и невозможное. Это командные соревнования. Так, в Батуми, откуда мы только вернулись, было представлено 183 страны. Это командные соревнования, в которых участвуют пять мужчин и пять женщин. По швейцарской системе, по количеству набранных очков, команды встречаются между собой – и выявляется сильнейший.

Можно ли прийти на эти соревнования посмотреть? Анастасия Сорокина:

Конечно, можно прийти посмотреть. Партии можно смотреть в онлайн-режиме, видеотрансляции можно смотреть. Расскажите, чем сейчас живут белорусские шахматисты? Анастасия Сорокина:

Мы только что вернулись с Олимпиады. Наша молодежная сборная скоро отправится на чемпионат мира в Грецию. Мы ждем хороших выступлений, хороших медалей. Ланита, а вы к чему готовитесь, как проходит подготовка?

Ланита Стецко, международный гроссмейстер, капитан женской команды Беларуси:

Пока я восстанавливаюсь после Олимпиады. В декабре поеду в Эмираты на международный женский турнир. Влад, расскажите про ваши планы.