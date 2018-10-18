Почему Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году проведут именно в Беларуси? Рассказывает вице-президент ФИДЕ
Беларусь ликует: страна получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году. В Белорусской федерации шахмат уверяют: это будет лучшая Олимпиада в истории игр. Как это будет, расскажут гости эфира.
В студии – председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, международный гроссмейстер, капитан женской команды Ланита Стецко и международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев.
Анастасия, есть ли какой-то рейтинг у нашей страны и на каком счету белорусские шахматисты?
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Беларусь всегда была известна своими шахматными традициями. У нас Болеславский, Бронштейн, Вересов, Купрейчик, позже уже плеяда пошла – Гельфанд, Александров, Федоров, молодые шахматисты.
Влад Ковалев активно взял пальму первенства в Беларуси и вышел на международный высокий уровень. «Аэрофлот Опен» выиграл, в Дортмунде третье место занял. Нас знают, и мы делаем всё, чтобы о нас знали еще больше.
Как наша страна получила право проведения такого статусного шахматного турнира, как Олимпиада?
Анастасия Сорокина:
Это была долгая работа, которая не видна простому обывателю. На протяжении более чем 1,5 лет мы готовились к этому, готовили нашу заявку, провели президентский совет в Минске в апреле 2018 года, когда приехало всё руководство ФИДЕ, провело инспекцию, мы показали наш Минск, показали нашу площадку, на что мы способны. В процессе голосования на Генеральной Ассамблее мы завоевали это право практически полным количеством голосов.
В начале программы мы сказали, что это будет лучшая Олимпиада в истории шахмат. У нас есть основания так говорить?
Анастасия Сорокина:
Мы приложим к этому все усилия, чтобы сделать эту Олимпиаду лучшей. У нас будут очень серьезные соперники. Например, Олимпиада в Баку была организована на очень высоком уровне, в Батуми была очень интересная Олимпиада. И у нас для этого есть все возможности. У нас огромная поддержка Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Администрации Президента. Кроме того, у нас есть гостиничные комплексы, «Минск-Арена» полностью готова. Мы со своей стороны сделаем всё возможное и невозможное.
Это командные соревнования. Так, в Батуми, откуда мы только вернулись, было представлено 183 страны. Это командные соревнования, в которых участвуют пять мужчин и пять женщин. По швейцарской системе, по количеству набранных очков, команды встречаются между собой – и выявляется сильнейший.
Можно ли прийти на эти соревнования посмотреть?
Анастасия Сорокина:
Конечно, можно прийти посмотреть. Партии можно смотреть в онлайн-режиме, видеотрансляции можно смотреть.
Расскажите, чем сейчас живут белорусские шахматисты?
Анастасия Сорокина:
Мы только что вернулись с Олимпиады. Наша молодежная сборная скоро отправится на чемпионат мира в Грецию. Мы ждем хороших выступлений, хороших медалей.
Ланита, а вы к чему готовитесь, как проходит подготовка?
Ланита Стецко, международный гроссмейстер, капитан женской команды Беларуси:
Пока я восстанавливаюсь после Олимпиады. В декабре поеду в Эмираты на международный женский турнир.
Влад, расскажите про ваши планы.
Владислав Ковалев, международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси:
Буквально на днях я улетаю в Англию, там очень сильный турнир будет. Надеюсь на хороший результат там.
В Бресте в ноябре состоится первый Кубок Карпова. Какие делаете ставки?
Анастасия Сорокина:
Это первый такой турнир в Беларуси, в том числе и для маленьких детей. Там будет большой фестиваль и для детей, и для взрослых. Это будет действительно праздник шахмат. Надеемся, что Анатолий Евгеньевич Карпов тоже будет с нами на открытии и закрытии. Хороший турнир, хорошие начинания. Надеюсь, это станет хорошей традицией белорусских шахмат.