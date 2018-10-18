«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?
Шахматы очень помолодели. Как это произошло? В 60-70-х все гроссмейстеры были пенсионерами. А сейчас – 25-летние.
На вопросы ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» отвечают председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ Анастасия Сорокина, международный гроссмейстер, капитан женской команды Ланита Стецко и международный гроссмейстер, лидер сборной Беларуси Владислав Ковалев.
Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:
Конечно, шахматы омолодились, как и вся наша жизнь ускорила ритм. На шахматы отдают деток с 3 лет, а не как раньше – только с 7. Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы о твоем профессиональном шахматном будущем.
Готовятся дети не только при помощи тренера, но и с использованием компьютерных программ. Это всё ускоряет процесс и омоложение шахмат в частности.
Куда вести ребенка, если родители решат, что ему нужно заниматься шахматами?
Анастасия Сорокина:
У нас очень много частных школ открывается, в зависимости от того, какую цель преследуют родители. Если хотят, чтобы ребенок занимался шахматами более профессионально, а ребенку 6-7 лет, то нужно идти в Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам, есть СДЮШОР № 11 по шахматам и шашкам, частные школы есть практически в любом районе. Конечно, хочу отметить школу ФИДЕ шахмат в Беларуси, которая в центре города находится.