«Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы». Где в Минске готовят будущих шахматистов?

Шахматы очень помолодели. Как это произошло? В 60-70-х все гроссмейстеры были пенсионерами. А сейчас – 25-летние.

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ:

Конечно, шахматы омолодились, как и вся наша жизнь ускорила ритм. На шахматы отдают деток с 3 лет, а не как раньше – только с 7. Если ты не гроссмейстер в 14-15 лет, это уже вызывает вопросы о твоем профессиональном шахматном будущем.

Готовятся дети не только при помощи тренера, но и с использованием компьютерных программ. Это всё ускоряет процесс и омоложение шахмат в частности.