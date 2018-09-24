«Я так на пьедестале не плакала, как за эту медаль». Анастасия Прокопенко о бронзовой награде ОИ-2008

Новости Беларуси. На Чемпионате мира Анастасия Прокопенко завоевала сразу два золота: вначале с Ириной Просенцовой в команде, а затем и в одиночке, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кроме того, именно в Мексике наша прима стала обладательницей олимпийской награды. Анастасия получила давно заслуженную бронзу состязаний 2008 года. Тогда она финишировала четвертой, однако после дисквалификации украинки Прокопенко объявили призером. Награда долго не могла найти свою обладательницу, но теперь гордо красуется на шее белоруски. Про спортивный подвиг в Мексике, про дважды возвращение в спорт и про планы на Олимпиаду-2020 Анастасия Прокопенко рассказала в интервью нашему телеканалу.

Юлия Вороненок, СТВ:

Анастасия, вас называют первой леди белорусского многоборья. Ощущаете ли вы себя таковой?

Анастасия Прокопенко, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью:

Нет, не ощущаю. Я ощущаю себя наравне со всеми спортсменами, потому что у нас девочки, ребята достойны тоже быть на пьедестале. Просто чуть-чуть, может быть, где-то у кого-то меньше было удачи или чуть-чуть где-то кто-то переволновался больше. Все достойны быть. Когда я на тренировках, всегда должна быть вместе со спортсменами и показывать пример всем остальным: вовремя придти на тренировку, всё выполнить, последней уйти. Нет, я обычный спортсмен. Юлия Вороненок:

После вашего триумфального возвращения из Мексики чувствуете ли вы себя по-другому, переполняют ли вас эмоции? Или улеглось уже это состояние – волнение, гордость? Анастасия Прокопенко:

Пока у меня состояние полной чаши: она залита доверху. Со спокойным сердцем я хочу поехать на море отдохнуть. Наверное, я такой человек, что для меня победы – это, прежде всего, просто мое. Я не могу это выносить: «Я такая вот королева». Нет, у меня этого нет. Я совершенно простой человек. Ну есть и есть. Это ушло в историю, и мы продолжаем работать дальше.

Юлия Вороненок:

Выходя на старт последнего вида, вы начали с отставания в 1 минуту. Откуда у вас взялись силы для того, чтобы дойти путь с таким триумфальным завершением? Анастасия Прокопенко:

Перед стартом последнего вида комбинированного промелькнуло много вариантов: то, что я могу достать до четверки-пятерки, то, что я могу быть в тройке. На Чемпионате Европы в прошлом году у меня было отставание в 50 секунд, то есть я это проходила. Главным было отстрелять. И я себя настроила таким образом: так, забыла про всех соперников, забыла про соревнования, вообще, всё. Ты делаешь хорошую, на скорость тренировку, ты должна отработать стрельбу отдельно, бег и дыхание отдельно. И настолько сконцентрировалась, что на втором круге, заканчивая его, я просто не поняла, как я бегу четвертая. Мне крикнул тренер из Украины: «Ты четвертая уже!».

И у меня так хорошо получилась стрельба. Мне казалось, что лазер сам закрывает мишени. Я нажимаю – закрывает. Я даже не успевала посмотреть мушку, прорезь, настолько до автоматизма было. Это дорогого стоит. Юлия Вороненок:

Поездка в Мексику была примечательна еще и тем событием, что вам вручили медаль Олимпиады 2008 года. Анастасия Прокопенко:

Я ее ждала после оглашения того, что украинка Виктория Терещук дисквалифицирована, ждала ее два года. Ну когда, когда? Мы думали в прошлом году, что на Чемпионат Европы привезут. Думали, что туда привезут, наградят. Нету. На «мир» – нету. И так каждый год думали, когда же эта медаль наконец придет?