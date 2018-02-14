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Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»

14 февраля 2018 05:22
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13 февраля на зимних Олимпийских играх в корейском Пхёнчхане для белорусских спортсменов соревновательный день выдался не очень насыщенным. Наконец-то смог выступить горнолыжник Юрий Данилочкин. Как известно, некоторые старты были перенесены на другие даты из-за непогоды. Наш соотечественник занял 34 место в комбинации. У него еще есть время, чтобы проанализировать свое выступление и улучшить свои результаты на предстоящих стартах.     

ОИ-2018. Индивидуальная гонка биатлонисток перенесена на 15 февраля  

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-1

  

Достойно справился со спринтерской гонкой лыжник Александр Воронов. Он преодолел квалификацию и вышел в четвертьфинальный забег. К сожалению, пройти в полуфинал у него не получилось.  

День четвертый ОИ-2018. Белорусы без медалей. Подводим итоги  

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-4

  

Белорусские представительницы прекрасного пола в лыжном спринте: Юлия Тихонова, Анастасия Кириллова и Валентина Каминская пробиться в топ-30 не сумели и завершили свое выступление на стадии квалификации.  

Гуськова: Надеюсь, что в соревновательный день погода будет идеальной

14 февраля в эти минуты принимает участие горнолыжница Марина Шканова, которая, как ее напарник по команде Юрий Данилочкин, была вынуждена пропустить один из стартов. Надеемся, белоруска проявит свои лучшие качества и порадует болельщиков удачным выступлением.  

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-7

   

Готовится выйти на свой единственный старт в рамках Олимпийских игр в корейском Пхёнчхане и Татьяна Михайлова. Она выступит в состязаниях по конькобежному спорту на дистанции в 1000 м.   

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-10

  

Как и в прежние дни, внимание отечественных любителей спорта будет приковано к биатлонным баталиям. В индивидуальной гонке среди женщин постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино.  

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-13

  

Впрочем, не будем забывать и Ирину Кривко, которая оставила приятное впечатление от своего выступления в гонке преследования и спринте.  

Алексей Ковалев: «Постараются взойти на пьедестал опытные Дарья Домрачева и Надежда Скардино»-16

  

Интересно будет взглянуть и на Динару Алимбекову, которая пока не дебютировала на играх в Пхёнчхане. У стреляющей лыжницы есть отличный шанс заявить о себе и забронировать место в эстафетной команде.  

Факты о биатлонистке Динаре Алимбековой  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Алексей Ковалев

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