Александр Глеб о Кубке мира в Минске: «Надо оставить его здесь навсегда»

Новости Беларуси. Кубок мира – самый желанный трофей для футболистов, но доставался он всего нескольким странам. Поэтому увидеть Кубок в Минске – большая удача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От посторонних глаз его скрывает плотное покрывало, а в целях безопасности – пуленепробиваемое стекло. Более 6 килограммов чистого золота и малахита. Посмотреть на такую спортивную ценность выстроилась целая очередь. С завистью (конечно, белой) говорят о награде даже профессиональные спортсмены.