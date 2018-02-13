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Александр Глеб о Кубке мира в Минске: «Надо оставить его здесь навсегда»

13 февраля 2018 20:58
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Новости Беларуси. Кубок мира – самый желанный трофей для футболистов, но доставался он всего нескольким странам. Поэтому увидеть Кубок в Минске – большая удача, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От посторонних глаз его скрывает плотное покрывало, а в целях безопасности – пуленепробиваемое стекло. Более 6 килограммов чистого золота и малахита. Посмотреть на такую спортивную ценность выстроилась целая очередь. С завистью (конечно, белой) говорят о награде даже профессиональные спортсмены. 

Александр Глеб о Кубке мира в Минске: «Надо оставить его здесь навсегда»-1

Александр Глеб, экс-игрок национальной команды по футболу:
Я считаю, что это здорово, что в нашу страну привезли этот Кубок. Раз он сюда попадет, я считаю, надо оставить его здесь навсегда. 

Больше подробностей о Кубке мира в Минске здесь

# Футбол Беларуси # Фотофакт # Александр Глеб

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